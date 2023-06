El patio de la Fundación Luis Seoane vivió uno de los momentos más especiales de la XIV edición del festival S8 con la proyección de la performance "There is Light at the Top of the Tower!", creada en exclusiva para la muestra coruñesa por el canadiense John Price. Se trata de un homenaje a la Torre de Hércules y a los faros.

La proyección llegó también acompañada de la sonorización en directo de Torso, el proyecto de música electrónica del multiinstrumentista gallego Ibán Pérez.