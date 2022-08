Las rutas a pie abren los pulmones de A Coruña a través de su cinturón verde

De la mano del crecimiento de las rondas de acceso a la ciudad para el tráfico rodado, A Coruña parece decidida a apostar por otro tipo de cinturón: Verde, forestal, peatonal, saludable e incluso ciclable. Se trata de implementar con actuación institucional el patrimonio que la Naturaleza ha brindado. El resultado es la proliferación de parques en la periferia, con el importante añadido de la conectividad entre barrios y las distintas áreas.



Según estimaciones municipales, la reciente inauguración del Bosque de Breogán deja en tres millones de metros cuadrados el pulmón verde de la ciudad, con un índice de 12 por habitante, muy por encima del mínimo recomendado. El nuevo parque, inaugurado en la práctica para el disfrute vecinal pero no de forma oficial, se sitúa en la zona de Feáns, entre la urbanización homónima y el cementerio contiguo. El papel del Ayuntamiento tuvo que ver más con una adecuación que con una actuación en sí, pues es el espíritu es mantener una senda peatonal y semejante a lo que podría haber sido un paseo sin los estropicios causados por el paso del hombre. “O Bosque de Breogán supón a recuperación dun recuncho natural que durante anos sufríu unha irresponsable degradación”, reza el cartel de bienvenida, junto a una pequeña pasarela de madera. Unos pocos minutos bastan para recorrer el escaso kilómetro de arriba a abajo, pero no se trata de una carrera de fondo, sino de un pequeño disfrute para los sentidos: especies de todo tipo como fresnos, abedules, acebos, cerezos o robles se suceden en la senda, con unos bancos de piedra que el tipo de trayecto no son para el descanso, sino para la observación.

LAS CIFRAS PARA HACER RESPIRAR A LA CIUDAD

12 metros

cuadrados de zonas verdes por habitante es la proporción de la que disfrutan los ciudadanos de A Coruña. Se trata de un índice creciente 4 kilómetros

de senda a pie tendría el proyecto planteado por los vecinos del Ventorillo y chequeado de primera mano por la concejalía de Movilidad 289.899 euros

costó el proyecto del recientemente abierto Bosque de Breogán en Feáns, 49.000 más de lo presupuestado en la licitación 740.000 euros

es el presupuesto que maneja el Ayuntamiento de cara a la próxima actuación en forma de gran parque: El Bosque das Cinco Illas en Los Rosales



Del Ventorrillo a Bens



Sin haberle dado la solemnidad institucional en forma de apertura, en la lontanza está un nuevo trayecto verde, más largo y con vocación de arteria entre barrios. El pasado martes, la asociación vecinal del Ventorrillo recibía al concejal de Movilidad, Francisco Díaz Gallego, para plantear un proyecto de senda peatonal entre el barrio, desde Agramela y con retorno por A Silva, y la zona de Visma y Bens. Se trata de unos 4 kilómetros en los que, al igual que en el caso del Bosque de Breogán, la infraestructura en forma de caminos existe, tal y como recuerda el vicepresidente vecinal: “Se trata de marcar la zona con letreros y convertirlo en un sendero guiado, una zona de paseo que se pueda usar de forma compartida, como se hizo en Penamoa. Quizás, a mayores, ponerle un suelo de hormigón de distinto color, pero lo importante es que se invite a la gente a continuar”. Desde la concejalía se apuntó, a través Twitter, a una posible integración en la urbanización de la zona. ..



Largo trámite político



La intención de mínima incidencia y de que la mano del hombre se note lo menos posible contrasta con las inversiones y el largo proceso administrativo y burocrático que supone cada intervención. El concepto de cinturón verde, por ejemplo, fue una de las banderas del Gobierno de la Marea Atlántica y Xulio Ferreiro, quienes concibieron tanto el Bosque de Breogán como el de las Cinco Illas, de próxima construcción en la zona de Los Rosales. Además, durante su etapa al frente del Ayuntamiento se inauguraron los 100.000 metros cuadrados del parque Adolfo Suárez. Por su parte, la propuesta del Ventorrillo sobre su senda se remonta a tiempos de Javier Losada como regidor municipal.



El actual equipo de Inés Rey parece haberle dado forma y fondos, además de modificar el proyecto inicial de la Marea: 289.899 euros en el Bosque de Breogán 740.000 de presupuesto para el Bosque das Cinco Illas, con participación de fondos europeos.



En el horizonte está el desafío del Agra do Orzán, uno de los barrios con mayor densidad de Europa y a la que le falta una zona por la que respirar. El proyecto del Ventorillo, un barrio muy próximo, puede ser un primer paso.