El ruido nocturno en el Orzán durante el Entroido se alarga hasta la mañana

Con el Entroido la fiesta se extiende más allá del fin de semana y los afectados en la zona del Orzán vuelven a ser los vecinos, quienes denuncian que el ruido nocturno estos días se prolonga hasta la mañana. En un vídeo que grabó ayer, a las 10.30 horas, una residente del barrio desde su casa, se puede ver una pelea de un grupo de tres jóvenes en las calles de la zona más de cinco horas después del cierre de los locales de ocio.





El presidente de la asociación de vecinos Ensenada del Orzán, José Luis Méndez, considera que “estos días no ha cambiado nada” y que el control por parte de los agentes de Policía no es mayor. “Por la mañana la gente todavía no se había ido para casa y estaban montando follón, el Orzán sigue siendo el centro del comportamiento incívico”, dice.





A la espera todavía de que se cumplan los quince días que la Valedora do Pobo concedió al Gobierno local para responder a las quejas de los vecinos, Méndez anuncia que, una vez llegue la contestación, “que seguramente sean promesas de que se va a aumentar la presencia policial”, la entidad vecinal dará un margen “de una o dos semanas para ver si de verdad somos testigos de un cambio”. Si esto no ocurre, el presidente de la asociación avisa: “Iremos por la vía administrativa y recurriremos al Parlamento europeo. Tenemos mucho material audiovisual y facturas de llamadas al 092 avisando para que al final no venga nadie. No podemos seguir así otros treinta años por mucho que hasta ahora la situación haya sido esta. Queremos un resultado y ese es poder dormir”.





La alcaldesa, Inés Rey, comunicó en varias ocasiones su compromiso con los vecinos y llegó incluso a darles la razón. Por ello, reiteró que pone todos los recursos para hacer cumplir la normativa, aunque los residentes no comparten el mismo punto de vista.