Las rosas del jardín de Nick Knight: entre la tradición pictórica y el futuro tecnológico

Por delante del objetivo de Nick Knight han pasado personalidades como Kate Moss, David Bowie y Lady Gaga. Pero lo que se puede ver hasta finales de enero en la Fundación Barrié dista bastante de lo que comúnmente se conoce como su trabajo comercial, aunque él mismo asegura que todo su trabajo es privado e íntimo, sea una imagen de una rosa, sea un trabajo para una corporación.



El fotógrafo londinense visitó la Fundación Barrié para inaugurar, en primicia en España, ‘Roses from my garden’, un proyecto de corte más intimista, con medio centenar de imágenes de rosas tomadas con un Iphone y con las que juega con diversas técnicas y tecnologías, como la Inteligencia Artificial, para ofrecer un resultado que transita ante el ojo del espectador desde la tradición flamenca hasta el futuro más tecnológico.



Knight aprovechó su paso por A Coruña para participar en una visita guiada por la muestra, en la que desgranó parte de la concepción de su trabajo, al tiempo que dejaba ver sus inquietudes sobre el futuro de la fotografía, que para él debe ir de la mano de los avances tecnológicos.



El creador detallaba que los ejemplares que fotografía y expone (medio centenar en A Coruña, algunos inéditos) son de rosas salvajes inglesas, “muy delicadas”. Las empezó a fotografiar y, cuando nació Instagram, comenzó a publicarlas y a jugar con los filtros. En sus publicaciones en la red social, Knight acompaña las imágenes con el recuerdo a alguna de las personas negras muertas a manos de la policía en los Estados Unidos. Fue su forma de dar un mayor trasfondo a un proyecto en el que explica que la visualización de las imágenes también tiene varias capas: de cerca, dan una imagen de futuro; de lejos, Knight asegura que apelan a la tradición flamenca.

Nick Knight, durante una visita guiada por su exposición | Quintana





A pesar de todo, Knight asegura que todo su trabajo está tomado con terminales de Apple menos modernos, en concreto con un Iphone 10, y con versiones antiguas de Instagram, ya que asegura que los filtros que tanto lo cautivaron ya no están presentes en las nuevas actualizaciones.



El artista explicaba sobre el medio centenar de imágenes que apenas se ven tallos por su desencanto con el color verde, motivo de ser el tono de la vestimenta obligatoria en los primeros años escolares de Inglaterra. Tampoco el rojo está muy presente, en este caso por la forma en la que lo trata las cámaras de Iphone. Evitando las flores colgadas, Knight no solo trabaja con los colores, sino que busca la empatía y la sensibilidad.



Las rosas del jardín de Nick Knight se podrán visitar en la Fundación Barrié hasta el 26 de enero de 2025.

Defensa de la Inteligencia Artificial

El fotógrafo de origen inglés, aunque asegura ser europeo y no creer en las fronteras tal y como están concebidas, detalló el uso de herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA) y defendió esta tecnología. Apeló a que los artistas, y la sociedad en general, deben inmiscuirse en su evolución: “La IA no es el problema, el problema es quien la maneja”, aseguraba, en relación a no dejar que sea “la industria militar” quien cope su desarrollo. A colación de este tema, Knight apeló también a acabar con la censura en redes y con los llamados ‘shadowban’, que disminuyen la visibilidad.