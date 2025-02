Un incio desigual y dos fallos fatales dejan a la coruñesa Rosa fuera del progama

El último duelo de "Pasapalabra"emitido el 26 de febrero, se convirtió en uno de los programas más intensos de la temporada hasta ahora, el ambiente de tensión en el plató al final del rosco se podía palpar por segunda vez consecutiva y es que el madrileño estuvo a punto de lograr el bote acumulado, mientras que Rosa resignada, quedó condenada de nuevo a defender su continuidad en el programa contra un nuevo rival , la gallega ha tenido una oportunidad más, que ha sabido aprovechar muy bien logrando ponerse en cabeza de la prueba y así volver a liderar la silla azul, de esta forma se hace mas fuerte cada día convirtiendo imprescindible su participación en el programa.

Como siempre ambos concursantes contaron en su equipo con personajes famosos , dos en cada bando, que les ayudaron a conseguir la mayor cantidad de segundos posible para afrontar la prueba final, en el equipo azul : el actor Javier Pereira, la Miss España Eva Pedraza, por otro lado ,Paco Pastor vocalista del grupo Fórmula V y la actriz Carla Hidalgo integraron el equipo naranja.

Casi 1,3 millones de euros

El rosco es una prueba en la que los concursantes compiten para alcanzar el ansiado bote, en este caso han jugado por la cantidad de 1.288.000 euros , una cifra más que interesante. Rosa y Manu ya nos tienen acostumbrados a duelos constantes y muy igualados todas las tardes en Antena 3.

Ambos concursantes se dirigieron corriendo a sus respectivos atriles para enfrentarse a la prueba definitiva, no antes de despedirse de los invitados a los que quisieron agradecer su ayuda durante todos estos días ,"es una pena" comento Manu, cada uno ha ido a su ritmo y la gallega tardó mucho en completar la primera vuelta , en la que casi no logró encadenar mas de dos aciertos juntos en las primeras rondas ,mientras el madrileño se situaba en la Z en pocos turnos, haciendo tiradas largas y acumulando 20 aciertos a falta de 32 segundos en el primer recuento de Roberto Leal, un Manu en racha que fue dejando atrás a la gallega, que no fue capaz de remontar y empezó a cometer errores, como el apellido del actor secundario nominado al Oscar por la película Ana de los mil días y fallar en la letra A respondiendo "Anecdótico" por "Autobiográfico", dos errores fatales que la dejan sin opciones y fuera del programa , decantando la balanza del lado del veterano.