Rosa cae derrotada ante un Manu Pascual que no dio opción en "Pasapalabra"

El enfrentamiento diario entre la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual vivió este martes un nuevo episodio en el concurso de Antena 3 "Pasapalabra". Ambos lucharon por un bote acumulado de 1.276.000 euros.

Los concursantes estrenaron nuevos acompañantes. Así, Rosa estuvo acompañada por el actor Javier Pereira y por la modelo y presentadora Eva Pedraza. Por su parte, el equipo de Manu lo completaban el cantante Paco Pastor y la actriz y modelo Carla Hidalgo.

En el rosco final, a diferencia de lo habitual, la igualdad no fue la tónica dominante. En esta ocasión, Manu Pascual se mostró poderoso y casi no dejó opción a Rosa. La diferencia quedó patente desde el principio: mientras Manu comenzó con once aciertos consecutivos, Rosa se quedó sin opciones de llevarse el bote en la cuarta palabra, correspondiente a la letra "d". La coruñesa confundió "denunciar" con "demandar" y acabó firmando una actuación irregular, que cerró con 19 aciertos y dos fallos. Se quedó muy lejos de Manu, que sumó 24 aciertos y solo cometió un error en la letra "m", que hizo que no se llevase el bote.

En el próximo programa, ambos volverán a verse las caras. siempre que Rosa supere la prueba inicial. Y es que la coruñesa deberá ganarse su puesto desde la silla azul.