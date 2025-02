La coruñesa Rosa pulveriza otra marca histórica en 'Pasapalabra'

La coruñesa Rosa Rodríguez se consolida como una de las concursantes históricas en "Pasapalabra". Así, en la tarde de este martes se ha convertido en la segunda mujer con más participaciones consecutivas. Lo ha hecho a lo grande, derrotando a Manu Pascual de manera contundente y quedándose a tan solo tres palabras de llevarse el bote.

Como cada tarde, los dos concursantes tuvieron la ayuda de personajes famosos en sus equipos. Así, Rosa estuvo acompañada por el periodista y presentador Carlos García-Hirschfeld y por la actriz y comunicadora Irma Soriano. Por su parte, Manu contó en su equipo con el actor Antonio Hortelano y con la presentadora Minerva Piquero.

Después de las diferentes pruebas, Rosa y Manu se jugaron el bote en el rosco final. Y después de varios programas alejada de su mejor nivel, volvió a aparecer la versión superlativa de Rosa, que no tuvo piedad de un Manu Pascual desdibujado al que no dejó opción. De hecho, el rival de la coruñesa cometió un total de cuatro errores, algo que no es en absoluto habitual. Todo lo contrario que Rosa, que con Manu ya eliminado, se plantó en su último turno con 22 aciertos, a tres del bote, que era de 1.246.000 euros. Ya con la victoria asegurada, la herculina arriesgó y cometió un error que la dejó sin el premio mayor, pero firmó al mismo tiempo una victoria que le otorga 1.200 euros más en su cuenta particular y la convierte en la segunda mujer con más participaciones consecutivas en toda la historia del concurso.

Así, Rosa, que afrontaba este martes su programa número 62, se aseguró su presencia en el siguiente, en el que sumará 63 y se situará por delante en ese ránking de Sofía Álvarez, que ahora pasa a ser tercera. Por delante, la coruñesa ya solo tiene a toda una leyenda del programa. Se trata de Paz Herrera, que con 87 programas todavía tiene cierto margen en la primera plaza.