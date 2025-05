Rosa y Manu, la pareja de moda de Pasapalabra, comparten confidencias con Sonsoles Ónega

La coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual, que llevan meses enfrentándose día tras día en el concurso de Antena 3 Pasapalabra, fueron entrevistados esta tarde en el programa de la misma cadena "Y ahora Sonsoles". Ambos repasaron algunos vídeos de su paso por el concurso y compartieron anécdotas con Sonsoles Ónega.

"Yo veía Pasapalabra con mi madre y mi hermana. Siempre decía que cuando fuese mayor de edad, iría a Pasapalabra. En pandemia lo volví a ver mucho. Mi madre me insistía para que me presentase, y al final lo decidí", afirmó la concursante coruñesa.

Tanto Rosa como Manu desvelaron alguno de sus métodos para preparar el concurso, en el que pelean por un bote que ya supera de largo el millón y medio de euros. "No soy mucho de encerrarme a estudiar. Intento hacerlo mientras camino. Son muchas horas de preparación y hay que intentar que sea agradable", admitió Rosa. "Intento aprovechar cualquier rato que tengo libre. Es casi como una oposición", confirmó Manu.

Más presencia de mujeres en el concurso

Desde su llegada al concurso, Rosa siempre ha defendido la presencia de más mujeres en Pasapalabra. "Siempre digo que los referentes son muy importantes. Yo creo que Pasapalabra es un programa para el que necesitas tiempo para prepararlo, y es posible que las mujeres en general tengamos menos".

Ambos concursantes también hablaron de sus planes en caso de llevarse el bote. "Si gano el bote o logro tener un colchoncito, me gustaría poder dedicarme a lo que me gusta pero no ya por dinero, sino como un hobby", afirmó Rosa. "Ganar el bote sería cumplir un sueño. Usaría el dinero para ayudar a mi familia y para seguir estudiando", añadió Manu.

Elogios mutuos

Rosa y Manu llevan muchos programas juntos, por lo que ya se conocen a la perfección. Así, ambos intercambiaron elogios durante la entrevista. "Aprendí mucho de Manu. Sobre todo, su tranquilidad. Sobre todo al principio, me fijaba mucho en eso", reconoció Rosa. Manu también tuvo buenas palabras para la coruñesa. "Me lo pone muy complicado, y eso te obliga a mejorar. Todavía no le he encontrado un punto débil", admitió.

Para llevarse el bote, hay que acertar las 25 palabras del rosco. Manu ha estado hasta en cuatro ocasiones a una palabra de lograrlo, pero Rosa siempre se ha quedado un poco más lejos. "Nunca he llegado a 24 aciertos. Es una motivación que tengo", desveló la herculina.

Consejos de ganador

En la parte final de la entrevista participó Óscar Díaz, concursante histórico de Pasapalabra que en su día se llevó 1,8 millones de euros al ganar el rosco. Díaz elogió a ambos concursantes: "Da gusto verlos. Veo el programa todos los días. ¿Un consejo? Se lo debería pedir yo a ellos. Ambos tienen la combinación ideal de talento, estudio y pausa. Lo más importante es resistir en los momentos malos y no venirse arriba en los buenos porque la racha puede cambiar. Que sigan comprando boletos porque en cualquier momento se llevan el bote".

Sonsoles Ónega le preguntó en que se había gastado el dinero del premio. "No he hecho ningún dispendio. Lo mejor que puedo hacer es pensar en el futuro y comprar tiempo para mi y para mi familia", afirmó el concursante.