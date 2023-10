Ronnie Simpson | “El amor al mar me ha llevado a este momento. Esto es salvaje”

Cuando te encuentras con el capitán Ronnie Simpson en la cabina del ‘Shipyard Brewing’ por primera vez, es posible que parezca áspero, pero rápidamente esboza una sonrisa de zorro, y te sientes cómodo. Simpson es un hombre de muchas facetas: marinero, periodista náutico, veterano de combate y escritor. Esta mañana, zarpa de Marina Coruña al viaje más emocionante de su vida: la carrera de Global Solo Challenge. Es una competición de 20 marineros que navegan alrededor de los tres grandes cabos (Agulhas de Sudáfrica, Leeuwin de Australia y Cabo de Hornos de Chile). El ‘voyage’ dura cuatro meses sin escalas ni asistencia y terminará donde comenzó, en A Coruña.

¿Puede contarme un poco sobre usted y su historia?

Pues... Hay mucho que decir. Comencé a navegar pocos años después de retirame por una baja médica de los Marines, por una granada propulsada en Iraq. Con los años, he pilotado barcos por todo el mundo, he participado en varias carreras y ahora estoy forjándome una carrera.

¿Cómo entró en este desafío? ¿Cómo son los preparativos?

Un amigo me prestó su barco, y Marco Nannini, el organizador de la competición, me ofreció un espacio. Normalmente, los competidores pasan por dos años de preparación, pero entré tarde, y por esto necesitaba esforzarme. El primer requisito era verificar que mi barco podía navegar. Existe un montón de requisitos: de seguridad, documentación y también hay que buscar patrocinadores.



Me siento muy orgulloso de poder representar a esta organización, que apoyan a veteranos como lo soy yo

¿Cómo son los detalles para financiar una expedición?

En otras carreras parecidas, necesitas una bolsa de hasta cinco millones de dólares. Este desafío ‘solo’ cuesta entre cien mil y doscientos mil dólares. La verdad, me siento como si mi tarjeta de crédito fuera a explotar. Pero en serio, no podría haberlo hecho sin la ayuda de mis patrocinadores, especialmente ‘Shipyard Brewing’ y la ONG US Patriot Sailing (navegación patriota de los Estados Unidos). Me siento muy orgulloso de poder representar a esta organización, que apoya a veteranos como yo.





¿Unas palabras finales?

Estoy cansado, estoy quemado, pero estoy listo. Ha sido bastante trabajo duro, pero el apoyo de mis seguidores y el amor al mar me han llevado a este momento. Esto es salvaje l