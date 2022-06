Ron, Lume y Lester buscan un hogar

¿De verdad que nadie se va a fijar en Ron? Ron es un perro grande, guapo, cariñoso y juguetón. Un amor de perro que por circunstancias perdió su hogar y ahora busca otro donde recuperar la tranquilidad perdida y dónde recibir un montón de caricias y rascadas de barriga que le encantan.





Es un perro obediente y bueno que disfruta del contacto humano y que puede estar horas dando lametones. Un saco de mimos que merece que alguien le haga un sitio en su vida.





Lume y Lester

Estos dos preciosos gatitos son los únicos que faltan por adoptarse de una camada cuya madre dio positivo en Inmunodeficiencia Felina. Esto no quiere decir que los gatitos también lo sean y habrá que esperar un poco para saberlo con certeza, pero aunque fueran positivos no debería ser un motivo para no disfrutar de un hogar.





Tener menos defensas que un gato negativo no implica que su vida sea totalmente normal, pero siguen teniéndolo más complicado que los demás a pesar de ser buenos, guapos y muy cariñosos.







Quienes estén interesados en estos animales pueden contactar con la asociación Gatocan a través de asociacion@gatocan.com o en los teléfonos 639 129 683 o 629 329 267.