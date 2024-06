Rodrigo Cortés | “Para mí, no hay cámara sin pluma, ni pluma sin cámara”

Hay una energía que Rodrigo Cortés ha dado en llamar “telúrica” que une sus relatos, que parece emerger del suelo “y que hace que en los relatos pueda pasar de todo, aunque no cualquier cosa, porque cada uno responde a sus propias reglas”. Lo explica el propio Cortés, que ayer visitó la FNAC de A Coruña para presentar su última obra, ‘Cuentos telúricos’ (Random House).



La decisión de escribir un libro de cuentos fue sencilla: “En realidad, un día me siento a escribir un libro y decido que es uno de cuentos”. Asegura que no siente esos “destellos de inspiración, sino que me siento a trabajar”. Es en ese momento cuando decide “parir un cuento interesante. Es ahí cuando las musas se ponen a trabajar, cuando la maquinaria ya esta en marcha, raramente antes”. Todo el imaginario que trae de antes es el que viste esa corriente que une los cuentos, “es de esperar, porque todo sale del mismo cerebro preocupante”.



Y a pesar de que el concepto de cuento pueda llevar a pensar en individualidad, Cortés llama a tratarlo como un buen disco. “Recomiendo al lector que ponga la aguja al principio del libro y que escuche el primer cuento porque hay un viaje trabajado en el que se siguen paradas y postas que han sido situadas en un orden y no en otra por una razón y no otra”, explica. Al igual que un single está en un momento del disco y no en otro, “así es como ha sido trabajado el libro, propone un viaje secreto si se sigue en el orden propuesto”.

El humor es algo que surge de forma natural, de mi propia mirada sobre las cosas y mi perspectiva del mundo



Pero no solo la musicalidad hilvana el libro, sino que “el humor es la flecha que atraviesa todos los cuentos, pero nunca me siento a ser divertido”. “Es algo que surge de forma natural, de mi propia mirada sobre las cosas y mi perspectiva del mundo y de las trampas que me voy poniendo a mí mismo para ver si sobrevivo”, afirma Cortés. Los cuentos pueden “ser poéticos, o terroríficos, o crueles, pero siempre hay una capa de humor que los salva de la solemnidad.

Facetas creativas

Cortés es escritor, pero también director, guionista y productor. Asegura que no se decanta por ninguna, porque “todas son creativas, en todas creas, porque al principio no ha nada y luego hay algo”.



“Soy incapaz de dirimir entre la cámara y la pluma, porque, para mí, no hay cámara sin pluma, ni pluma sin cámara”, indica, pero puntualiza que son “muy diferentes”. Por un lado porque uno es el lenguaje de la acción, mientras que “la literatura es el de la resonancia y la evocación”. Pero asegura que también cambian en su concepción, “la literatura es un arte que se hace en soledad y en el cine uno se expresa a través del talento de muchas personas”. “No los confundo, son complementarios. Mientras siga siendo legal practicar ambas disciplinas, seguiré reincidiendo en el error”.