Rodando una de Alfred Hitchcock en el Monte de San Pedro

Hace unos años que la coruñesa Iria Ares comenzó un proyecto con el que homenajear a “los tres grandes del cine clásico”. Se inició en 2019 con un tributo a Orson Wells, con ‘Badaladas de amor e morte’. Ahora, le toca el turno a Alfred Hitchcock, con el estreno de ‘Balle Voyage’, que dirige la propia Ares con un guión e interpretación que comparte con Xoan Carlos Mejuto. La tercera parte de esta trilogía, sin fecha aun, consistirá en un viaje junto a John Ford. “Para mí, como directora, son los tres más grandes de la historia”, apunta Ares, que añade que es una “declaración de intenciones de por donde quiero que vaya mi cine, como directora”.



Hoy, a las 21.00 horas, en el teatro Colón se celebrará la puesta de largo de ‘Balle Voyage’, un corto que rodaron en el ascensor del Monte de San Pedro. Fue una idea que partió de la espectacularidad de Hitchcock y de una idea visual: la aparición de un cadáver en una bola de cristal. La localización, indica la directora, surgió durante un paseo en el que levantó la vista, vio el ascensor y dijo “es aquí”. “Recuerda mucho a ‘Vértigo’, no dejan de ser cien metros de caída, ha quedado espectacular”, comenta Ares.



Uno de los puntos que destaca de ‘Balle Voyage’ es la visión femenina del universo Hitchcock. No solo por el claro hecho de “que yo soy directora”, reconoce entre risas Ares, sino porque “quería plantear que pasaría si una visión femenina estuviese detrás de un universo como el suyo”. Ares tiene claro que “hay mucha polémica en el universo de Hitchcock, y con razón, si miramos atrás vemos que hay ciertas sombras en su filmografía, pero yo no intenté hacer un juicio, porque no es justo. Juzgar el pasado es difícil”, apunta la cineasta.



Para la ocasión, cuentan con una banda sonora de lujo, con música de Manu Riveiro, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). Ares reconoce que suena “espectacular”.



Y así se desprende del premio recibido en el festival de cine de Medina del Campo, que presentarán hoy al público coruñés. No sólo eso, sino que estrenarán también el making off de la banda sonora, realizada en Estudos Mans.



Hoy se podrá ver en el Colón y, en diciembre, en Carballo. Después se proyectará también en Ferrol y Santiago. Ares explica que se girará por festivales internacionales, empezando mañana en Estados Unidos.