El robo de un coche en Novo Mesoiro eleva a seis los asaltos en menos de 24 horas

Son ya seis los asaltos a automóviles estacionados en el barrio de Novo Mesoiro en menos de 24 horas, después de que la pasada madrugada una vecina denunciase el robo de su vehículo entre las 20.00 del miércoles y las 08.00 horas del jueves en el descampado que corona la calle de la Ribeira Sacra. La zona, utilizada habitualmente por los residentes que no gozan de plaza de garaje, había sido escenario la jornada anterior del allanamiento de cinco furgonetas de empresa que también habían sido estacionadas entre jornada y jornada laboral.

En este caso el Seat Toledo de Tania Otero, una profesora de inglés muy conocida y apreciada en la zona, directamente no estaba cuando se disponía a desplazarse a un centro de trabajo. La sorpresa fue tal que incluso llegó a pensar que se trataba de una confusión por su parte, hasta que comprobó los restos de los anteriores robos. “Estuve dando vueltas por si me había olvidado de dónde lo había aparcado, pero cuando me fijé de que había cristales rotos ya me di cuenta”, reconoce la víctima, que cuando estacionó se sintió segura. “Tenía un montón de coches alrededor”, explica.

Los hechos ya han sido denunciados en la Policía Nacional, aunque Tania no las tiene todas consigo sobre la posibilidad de recuperar su principal medio de transporte. “Me dijeron que normalmente este tipo de actuaciones son para realizar transportes, y lo que quiera entenderse con eso, y en este caso se trata de un coche con un depósito de combustible grande y que estaba por la mitad”, dice. Y es que, con veinte años de antigüedad, sin marcas específicas de posproducción ni un color llamativo, el Seat Toledo de la docente pasaba inadvertido entre todos los coches, y posiblemente eso es lo que buscasen unos amigos de lo ajeno con una intensa actividad en el barrio en las últimas horas.

Sobresalto

La noticia del nuevo robo corrió rápidamente entre los chats vecinales y resulta especialmente llamativo que a media mañana muchos vecinos habían decidido retirar sus coches del aparcamiento de la calle de la Ribeira Sacra. Es el nuevo quebradero de cabeza en un barrio que recientemente ya había visto amenazados sus coches incluso en el interior de los garajes. Entonces 2.000 vecinos remitieron al Ayuntamiento su demanda de más presencia policial.

El presidente vecinal, Víctor Lamela, insiste en que Novo Mesoiro es tranquilo y seguro y confía en que se trata de un desgraciado incidente aislado. “Estamos en racha y no me gustan estas noticias, porque generan intranquilidad, pero esperamos que sea algo puntual”, subraya. “Otras zonas están fatal y nosotros nos sentimos más tranquilos”, finaliza.