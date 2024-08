Roberto González-Monjas | “A Coruña tiene el caldo de cultivo perfecto para ser capital cultural, hay mucho potencial”

Esta tarde (21.00 horas), María Pita recibe a su orquesta para su tradicional cita veraniega. La OSG, bajo la batuta de Roberto González-Monjas, interpretará la ‘Sinfonía 9’ de Beethoven, acompañados del Coro de la OSG y de Rosalía Cid, Carmen Artaza, Matteo Ivan Rasic y Gabriel Rollinson.

¿Que puede esperar el público de María Pita?

Creo que la mayoría, sea músico o no, sabe cuál es la ‘Novena’ de Beethoven. Es como el Everest o como el Louvre, es una de esas instituciones, es más que una obra. Es la hora del ‘Himno de la Alegría’, una sinfonía que cambió el mundo, que, además, tiene un mensaje muy potente sobre la paz, sobre la hermandad de los pueblos del mundo. Saben a lo que vienen: a ver a su Orquesta, a su Coro y a pasárselo bien, es una cita que no puede faltar.



Para la OSG, ¿qué importancia tienen estas propuestas gratuitas?

Es esencial. Es un momento extraordinario para la orquesta, para darle cariño al público, para demostrarles lo que los queremos, pero también para recibir el cariño de nuestro público. Yo creo que es un momento en el que A Coruña se siente muy orgullosa de su orquesta y nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar en esta ciudad. Es un acto de comunión

Es su segundo año completo al frente de la OSG. El año pasado, decía que era el de la exploración, ¿Ya tiene un camino decidido?

Claro, el primer año fue también para ver por dónde tirábamos y este año hay muchos de los programas que están mucho más formados en cuanto a temáticas. La temporada pasada, por ejemplo, hicimos el ‘Concierto para orquesta’ de Lutoslawski, que es una obra muy potente, pero contemporánea y que no es obvio que a todo el mundo le guste, pero fue un exitazo. Me he dado cuenta de que el público de A Coruña cuando los conoce, cuando a mí me conocen, te dan la confianza, por eso también he podido programar de manera más precisa, de hilar más fino, para que cada programa sea un viaje.

Uno no puede esperarse que un chico de 17 años diga automáticamente 'Me voy a hacer un abono', la prioridad de la música clásica viene un poco más tarde en la vida



Uno de los papeles importantes de la OSG es formar a nuevos talentos y parece que hay recambio para el futuro de la orquesta, pero ¿también lo hay en el público o se ha quedado más anquilosado?

Creo que el problema es que tenemos que buscar la manera de que haya variedad suficiente para ofrecerle a todo tipo de públicos. Pero creo que hay edades para todo, uno no puede esperarse que un chico de 17 años diga automáticamente ‘Me voy a hacer una abono’, la prioridad de la música clásica viene un poco más tarde en la vida. Pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de que tiene que haber formatos para todos. A lo mejor no hace falta que un adolescente venga todas las semanas, pero si somos capaces de encontrar tres o cuatro veces al año en los que están en contacto con la música, ya está cubierta esa parte. Yo creo que cuando tengamos más financiación y apoyo vamos a lograr hacer más formatos para públicos diferentes.

¿Qué necesidades tiene la orquesta?

Tenemos una parte importante de presupuesto que tendríamos que aumentar para no estar en situación crítica todas las semanas, para poder crear proyectos de mayor calado, más internacionales, más giras, mejores artistas... estar en mejores condiciones. Hay que proyectar nuestro futuro de una manera positiva.



Directores invitados como Pérez-Sierra han llegado a tildar a A Coruña de ‘Salzburgo español’.

A Coruña está muy orgullosa de su orquesta. En general en Galicia hay mucho orgullo. Hace poco me preguntaban: ‘¿Tú crees que A Coruña puede ser capital cultura?’ Lo tiene todo. No es demasiado grande, tiene espacios, está toda la parte del puerto, hay fundaciones, hay grandísimas empresas, hay dinero... es el caldo de cultivo perfecto y la música, dentro de la cultura, es muy importante. Yo también lo pienso. Hay mucho potencial, la propia conciencia colectiva sobre la cultura y la importancia de lo que es una orquesta sinfónica está, en A Coruña está claro.