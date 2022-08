Rigoberta Bandini cuelga el cartel de 'entradas agotadas' en A Coruña

La cantante Rigoberta Bandini, que visitará la ciudad el próximo jueves, 3 de noviembre, ha colgado el cartel de 'entradas agotadas' para su concierto en la Sala Pelícano, según acaba de anunciar la promotora, Sweet Nocturna. La catalana llegará a la ciudad antes de su retirada temporal de los escenarios para ofrecer un concierto "muy especial" dentro de una limitada gira que también pasará por el Wizink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, también al completo. Esta es, además, la única actuación que ofrecerá en Galicia.

Paula Ribó, la cara protagonista de Rigoberta Bandini, se hizo un hueco en todas las listas de éxitos en 2020 gracias a su tema "In Spain We Called It Soledad", y ya en 2021 llegó "Perra", con la que se hizo viral.

Su paso por el Benidorm Fest, donde quedó en segundo lugar para representar al país en Eurovisión, supuso la carta de presentación en todos los hogares de España y su "Ay Mamá" ya cosecha más de 31 millones de reproducciones en Spotify. Pese a este "retiro espiritual" anunciado hace unas semanas, la artista no deja de componer y en julio lanzó "Así Bailaba" junto a Amaia, un tema que reinterpreta el criticado tema "Así planchaba", de Miliki y Los Payasos de la Tele, para generar una versión feminista del mismo.