Ricardo Vázquez | “Concienciar a un niño es muy fácil, lo difícil son los padres"

Abarca tres décadas de relación con el agua el currículum de Ricardo Vázquez Pérez (Ourense, 1967) y desde hace una década se encarga de enfocar su mensaje hacia la comprensión por parte de los más pequeños a través de 'Coawa. La comunidad del agua', un proyecto divulgativo de la Cátedra Emalcsa-UDC.

¿Cómo explicaría Coawa?

Nace básicamente porque nosotros, como Emalcsa, llevábamos diez años haciendo diferentes actividades de formación y divulgación. Como somos la empresa municipal, pero trabajamos en ámbito metropolitano, el conflicto es intentar asimilar el nombre con la empresa que gestionaba el servicio. Decidimos crear una marca nueva y apostamos por Coawa. Agrupamos todas esas actividades dispersas, les dimos coherencia y trasladamos un mensaje conjunto en tres ideas: poder construir a través de la formación en edad escolar los mejores ciudadanos del futuro. Que la gente tenga una visión del agua en un entorno natural. De dónde viene el agua que sale del grifo, cómo podemos hacer para mejorarlo, qué problemas tiene.

¿Cuál es su aplicación en el día a día con los más pequeños?

En estos momentos, todo el tema de la sostenibilidad tiene ideas muy generalistas, que a lo mejor no son aplicables a nivel local. Es importante el conocimiento de la cuenca del río Mero, que es lo que da de beber a la ciudad y su área. Lo hacemos a través de tres actividades: uno con una especie de tablero de la oca en el que se sitúan los ríos del sistema de abastecimiento coruñés y que permite que los niños aprendan su sistema de cercanía: bosques, especies animales y vegetales. El otro lo desarrollamos con Hábitat: el conocimiento del mundo natural a través del dibujo. Para el tercero apostamos por visita a las instalaciones de A Telva.

¿Cómo se conciencia a un niño de que consuma menos agua?

Es muy fácil. Lo difícil son los padres. Los niños, cuando se explica bien, son muy receptivos. Queremos que tomen las decisiones en base a la información que es real. Si decimos que el agua de la naturaleza es limitada, y que es parte de la vida de otras especies y del paisaje, el niño comprende que es algo que hay que cuidar. Es el mecanismo, no vamos al mensaje sencillo de ahorrar agua. Tenemos que intentar que el consumo sea responsable, no que ahorremos agua. Por suerte, no tenemos escasez aquí.



¿Se 'mojan' con la típica recomendación de cuántas duchas al día?

Todo lo que tiene que ver con los programas de ahorro de agua están más orientados a la concienciación de los adultos más que de los niños. No es un problema de cuántas duchas o de cuánto tiempo abres el grifo. Tenemos que evitar pensar en el derroche de forma arbitraria. No es importante pasar de cinco a tres duchas a la semana, sino hacerlo con conciencia.

¿Cómo se lanza un mensaje efectivo mientras llueve insistentemente?

Es el gran problema, porque muchas veces en los colegios vamos amparados en el sistema universal de escasez y cambio climático mientras caen 'chuzos de punta'. El niño sale a la calle y no comprende esa situación. Por eso, nuestro programa busca la concienciación desde la visión local. El respeto al entorno, a la ecología o la biodiversidad, por eso el problema no es tan evidente. Queremos ciudadanos responsables con el agua, porque es un préstamo de la naturaleza. Es un recurso limitado, no escaso.

¿Con qué vicios llegan los niños?

Lo que vienen es con muchas ganas de aprender y tiene una amplia receptividad. Esperamos contar con más empresas en el futuro.

¿Han notado evolución en estos diez años?

No sabría decir si ha habido una evolución, pero sí un creciente interés de los profesores en actividades muy vinculadas al terreno. Nos comentan que les faltan materiales o actividades para explicar las cosas desde una perspectiva local, que es lo que sugestiona y relaciona con el entorno. No se puede amar aquello que no conoce. Si los relaciona con otros aspectos como el medio ambiente de forma automática se produce una necesidad de protección.



¿Qué mensaje mandaría a los centros de cara a una posible inscripción?

Recomiendo que vean nuestro canal de YouTube la opiniones de profesores de años anteriores y que decidan si puede mejorar la actividad del colegio. Es una gran oportunidad. Tenemos unos recursos limitados, pero tenemos la esperanza de incorporar los recursos de la Cátedra y de otras entidades.