Ricardo Cao: “Non estamos botando un pulso a ninguén”

El rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, ha declarado este viernes por la mañana, antes de la inauguración de la Xornada Universitaria Galega de Xénero, que mantener viva la apuesta por implantar el grado de Medicina a partir del curso 2027-28 en A Coruña no se trata de una confrontación. “Non estamos botando un pulso a ninguén, e menos aínda ás institucións coas que colaboramos frecuentemente”, destacó el rector.

Así, ha querido destacar que la propuesta de la Universidad no se trata de un “acción-reacción”, sino que viene de un proceso de análisis, “de escoita e de debate”. “Esto baséase nas capacidades que ten a propia universidade”, en relación a poder acoger el futuro grado de Medicina.

Ricardo Cao también ha incidido en que no entiende la confrontación y por qué cuando se oficializaron las titulaciones de Derecho o Informática en las tres universidades públicas gallegas no fue interpretado como tal. “Nós seguimos abertos a dialogar e a facer do sistema galego o mellor posible coas nosas competencias”, apuntó.

Además, también ha puesto en valor la gran capacidad investigadora y poder contar con un complejo hospitalario “referente dende hai máis de dez anos”.