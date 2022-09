Rey asegura que la Junta de Gobierno es competente para aprobar la Agenda 2030

La alcaldesa, Inés Rey, puso fin a la polémica de la Agenda Urbana da Coruña 2030 (AUAC 2030) al asegurar que la Junta de Gobierno local es “competente” para aprobarla y que su urgencia correspondía a una cuestión de plazos marcados por el Ministerio. Fue el lunes cuando, en una rueda de prensa conjunta, representantes de la oposición protestaron por la rapidez de la oficialización del documento y la falta de transparencia al no llevarlo a pleno ni contar con la posibilidad de participar en su redacción.



La regidora municipal recordó ayer que la ciudad fue una de las primeras en poner en marcha esta Agenda Urbana, además de haber contado con un proceso participativo abierto durante todo el año a las aportaciones “de todos”. “Se han incorporado multitud de sugerencias y propuestas de la ciudadanía en un procedimiento vivo y dinámico, susceptible a nuevas incorporaciones y adaptándose en cada momento a las circunstancias económicas y sociales de la ciudad”, explicó.

Texto “vivo”



Reiterando que el texto sigue “vivo”, Rey apuntó que tenía que cumplir con los trámites del Ministerio y expresó su sorpresa por las críticas de la oposición, producidas en una intervención pública que generó una imagen insólita, la del BNG, la Marea Atlántica y el BNG juntos.



“Me gustaría saber qué es lo que no le gusta del documento a la oposición o qué quieren incorporar. No sé si han hablado de eso. Han empezado una campaña electoral conjunta con una foto, pero, ¿qué quieren introducir en el documento? Yo no lo sé, y las personas que están trabajando en la Agenda Urbana, tampoco”, señaló la alcaldesa. La cosa no quedó ahí, ya que Rey añadió que el Gobierno local “va a seguir trabajando en el futuro de la ciudad y sus intereses, y luego, que cada uno haga lo que quiera. No sé si no saben qué no les gusta del documento, si no les ha dado tiempo, si no lo quieren decir o no tienen ni idea, pero el caso es que han hecho un arranque de la campaña electoral con motivo de la Agenda 2030”.

Reunión con Rueda



El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, citó este martes a los alcaldes de las siete ciudades gallegas para escuchar sus necesidades. La fecha escogida para la cita con Inés Rey, el día 5 de octubre, coincidía con la cumbre hispano-alemana que tendrá lugar en A Coruña y que contará con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus ministros y el canciller alemán Olaf Scholz. Por ello, y tras una petición de la regidora municipal, el titular del Gobierno autonómico decidió emplazar la convocatoria al día 4 de septiembre.



Antes de confirmarse el cambio solicitado, la regidora reprochó a Rueda la elección de la fecha. “No sé si es ignorancia o un acto de mala fe, pero supongo que no es ignorancia, ya que la cumbre es algo que ha salido en la prensa y seguro que el presidente comparte la satisfacción de que A Coruña haya sido elegida como sede de un evento así. Es una buena noticia también para Galicia. No sé si no lo sabía o no quiere que se produzca la entrevista”, criticó.



Estas palabras llegaron tras mostrar su “satisfacción” porque “cuatro meses después de su toma de posesión haya cumplido con su promesa de entrevistarse con los alcaldes para escuchar sus demandas”. Pese a las “diferencias ideológicas” que la separaban de Alberto Núñez Feijóo, “por el respeto que primaba por los cargos que tenemos, se pactaban este tipo de cuestiones y no se mandaba una carta con día y hora cerrada. La práctica de lealtad institucional hace que las fechas se fijen con absoluto respecto”. Por ello, anunció que ayer mismo enviaría una carta al presidente de la Xunta para pactar una nueva cita. “Por supuesto que habrá reunión. Es importantísima y tengo disponibilidad total para ella, y más si yo siempre la he pedido, pero es lógico que consensuemos esa fecha”, dijo.



En la comunicación remitida a Rueda, sin embargo, la alcaldesa afirmaba que era conocedora de que la convocatoria, fijada inicialmente para el día 5, no era un acto de mala fe. En la reunión se discutirán cuestiones relacionadas con las necesidades económicas y sociales, así como de infraestructuras.