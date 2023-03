La Revolución Vecinal de A Coruña habilita un seguimiento online para todas sus reclamaciones

La Revolución Vecinal, como se denomina el reciente movimiento creado por un grupo de residentes en la zona de O Birloque y Martinete, parece decidida a que las reivindicaciones tradicionales de la zona sean lo más públicas y participativas posibles. Así, a través de los distintos perfiles en Twitter e Instagram se ha activado un enlace permanente que permite comprobar las diferentes peticiones registradas al Ayuntamiento y el estado de éstas.



La intención de los miembros de la recién llegada plataforma es vincular de forma activa al mayor número de vecinos posible, pero también darle voz a aquellos que todavía no están activamente dentro del nuevo grupo o que directamente no han tenido ocasión de contactar para exponer su caso particular.



La Revolución Vecinal se muestra especialmente activa en lo que a la realización de vídeos se refiere, y cada pocas horas actualiza las diferentes redes sociales con ejemplos audiovisuales del día a día, para así concienciar al resto de la ciudad sobre lo que consideran un barrio abandonado o desatendido desde hace años por los diferentes gobiernos municipales.



Bienvenida en O Birloque

Una de las agrupaciones vecinales tradicionales, la Asociación de Vecinos San Cristovo das Viñas, ha celebrado la llegada de lo que considera una fuerza más en su causa, tal y como expone su presidenta, María José Castelo: “Lo vemos perfecto y nos encanta, porque se trata de un enfoque algo diferente”.



Castelo, además, cree que será una forma darle cobertura a zonas diferentes. “Nosotros ya hemos peleado por la gente de arriba del barrio y entendemos cómo se sienten”, afirma la dirigente vecinal de O Birloque.