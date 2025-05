La retirada de la duna de Riazor hace que la playa del Orzán gane un nuevo montón de arena

Apenas una semana después de comenzar los trabajos de retirada de la duna de Riazor con el objetivo de preparar lo antes posible la temporada de playa, el arenal del Orzán despertó ayer con su propio montón de arena, similar al presente en la playa vecina durante los meses de invierno con el fin de proteger a la ciudad –y al Paseo Marítimo– de las fuertes borrascas y temporales que sacuden en la urbe.



Aunque parezca curioso, la nueva duna del Orzán forma parte de los trabajos de preparación de las playas. Según fuentes municipales, el proceso se hace todos los años y no es otro que el de retirar la arena del muro, acumulándola y separándola para que las máquinas bulldozer la empujen y extiendan hacia el mar. En el arenal vecino, no hace falta seguir este proceso debido a que la duna no se hace pegada al Paseo Marítimo, sino un poco más alejada.



Así, la duna fue creada en la segunda quincena del pasado mes de octubre, aunque fue necesario reforzarla en febrero tras el impacto de las peores consecuencias de varias borrascas que sacudieron a la ciudad. Los trabajos, que comenzaron hace poco más de una semana, se prolongarán hasta principios del próximo mes de junio.