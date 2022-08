Respuesta masiva a la venta de los bonos de Renfe de Media Distancia

Las taquillas de la estación de tren de San Cristóbal registró unas colas inusitadas, provocadas por viajeros que deseaban adquirir los bonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia. Las salieron del edificio y recorrieron gran parte de la fachada y duraron toda la mañana, y se espera que se repitan durante los próximos días, aunque será posible adquirirlos mientras dure la medida. Es decir, hasta finales de año.



El Gobierno aprobó el uno de agosto bonificaciones del 100% en el transporte ferroviario de Cercanías y Media Distancia de Renfe a los usuarios recurrentes, para ayudar a hacer frente al alza de los precios debido a la inflación, y para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado.



Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de diez euros para Cercanías y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia Convencional. El pago con tarjeta permitirá que la devolución de la fianza se haga de forma automática (una vez finalizado el periodo de validez) cumpliendo las condiciones del mismo: realizar 16 desplazamientos en estos cuatro meses. Asimismo, los servicios Avant OSP (Obligación de Servicio Público) van a contar con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido. Este descuento estará disponible para los clientes del corredor Avant Ourense-Santiago-A Coruña.



Aumento de usuarios

Según datos de Renfe, en los últimos años el número de usuarios no ha dejado de crecer hasta el parón obligado de la pandemia. En 2017 superó los dos millones de viajeros anuales y llegó a 2.127.600 en 2019.

La pandemia le hizo perder a la estación de San Cristóbal más de un millón de pasajeros –en 2020 se registraron solo 1.022.200– pero desde Renfe señalan que en 2021 se ha experimentado “una recuperación importante” que ahora los bonos impulsarán en el presente año.