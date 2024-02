Las reservas hoteleras para Semana Santa en A Coruña ya superan las cifras de 2023

Con el carnaval todavía en la mente de los coruñeses, los hoteles de la ciudad ya miran hacia Semana Santa, a falta de más de un mes para su celebración. Las previsiones apuntan a una temporada con resultados positivos para el sector, y es que, tal y como señala el presidente de la Asociación empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, “el número de reservas está por encima de la cifra del año pasado”.



El también director del NH Collection Finisterre considera que la ciudad es una apuesta segura para Semana Santa. “Es habitual que vengan familias y gente joven a pasar el fin de semana mientras escapan de las celebraciones en otras ciudades”, dice. El motivo no es otro que la gastronomía: “Somos un plan seguro y atractivo porque la climatología es suave y la gastronomía tiene mucho tirón. Sobre las reservas, si partimos con este colchón a falta de más de un mes, hace pensar que todo va a ser satisfactorio”, considera.

Los carnavales, sin embargo, no suponen un gran tirón para los establecimientos hoteleros de la urbe. “Son como un fin de semana cualquiera. No son muy potentes, ya que, además, al ser festivo, no vienen muchos empresarios”, añade.

Alvedro



Las estadísticas del aeropuerto con respecto al mes de enero, publicadas por AENA, muestran que las rutas internacionales se han convertido en un pilar fundamental para el crecimiento de la terminal. En los hoteles, la presencia de turistas internacionales continúa al alza. “Seguimos con la misma tendencia que el año pasado, hay mucho turista británico y francés, así como nuevas nacionalidades que ahora llegan de forma directa a Alvedro, como los italianos”, asegura Collazos.



Todos los buenos resultados de la terminal coruñesa suponen una alegría para el sector hotelero. El aeropuerto de A Coruña lideró en enero el crecimiento de viajeros en los aeródromos gallegos. Lo hizo, además, a pesar de la cancelación de la conexión con Bilbao, que dejó de ser operada por Volotea el 8 de enero. Alvedro registró en enero 92.405 pasajeros, un 11,8% más que en el mismo periodo del año pasado y un 1,4% más que enero de 2019, antes de la pandemia. Este último hecho no se producía desde febrero de 2020.