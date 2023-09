Reportaje | El Wallapop ‘made in Novo Mesoiro’ se pone a mil en A Coruña

Patatas de Coristanco, un coche por poco más de 500 euros o unas katiuskas infantiles. La nueva superficie comercial de Novo Mesoiro no responde a la gran apertura de un gigante multinacional, sino a una iniciativa autogestionada por los residentes que pone de manifiesto que otras formas de relación económica alternativas también parecen crecer como la espuma en una zona acostumbrada a reinventar el modelo tradicional de convivencia y relación vecinal.

El último ejemplo pasa por el nacimiento por petición popular de un grupo de Telegram que, en la práctica, puede considerarse una versión adaptada de aplicaciones globales de compraventa, pues no existe ningún tipo de fronteras o límites a la oferta y la demanda. Con apenas un año de vida el 'Wallapop a la mesoirana', como lo ha bautizado algún miembro, cuenta ya con más de 1.000 participantes y un universo de oportunidades tan amplio como diverso.

A pesar de que no se trata de un gestión de la asociación vecinal en sí, el presidente de ésta, Víctor Lamela, es uno de los tres administradores que controlan la actividad de más de un millar de participantes. “Había mucha gente que pedía un espacio así para la gente del barrio y, desde que se montó, no ha parado de crecer”, confiesa. “Revisamos constantemente quién entra y lo que se dice, por eso escogimos Telegram, porque es más fácil administrar, bloquear mensajes y echar gente, porque a veces se te cuelan participantes en forma de spam. Eso sí, más del 90 por ciento es gente del barrio”, añade.

Ofertas y transacciones variopintas

Entre las últimas 'gangas' que ofrece el grupo no existe un patrón común: desde un Ford Fiesta por 550 euros a ropa de todo tipo para afrontar la vuelta al cole, pasando por teléfonos móviles, frigoríficos antiguos o carritos para bebé. También existen particulares y 'manitas' que ofrecen sus servicios para reparaciones de todo tipo de maquinaria e incluso un miembro que vende patatas de Coristanco, con fotografías del momento de la recogida a pie de campo. Incluso es posible encontrar plazas de garaje en un barrio cuyo crecimiento empieza a convertir el estacionamiento en una odisea, pese a la vasto de su extensión. Podría adaptarse el dicho popular de antaño a “si no lo hay en el Wallapop de Novo Mesoiro es que no existe”.

El pasado año, entre las propuestas para los presupuestos participativos, ya se sugirió la creación de una objetoteca en el barrio, definida como “un lugar con uso compartido de objetos de uso puntual de limpieza, bricolaje, crianza o material de deporte”. La iniciativa, relacionada con la actividad del centro cívico, fue calificada de inviable “por no tratarse de una inversión”. Ahora los vecinos parecen haber adaptado su idea a la tecnología y las posibilidades de la red.