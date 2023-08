Reportaje | Una visita inaugural y la marca coruñesa de Ibáñez

Hace hoy un cuarto de siglo, la primera de las ediciones de Viñetas desde o Atlántico encaraba su última jornada en una edición que llamaba a establecerse como cita ineludible del verano herculino. Así lo demostraban los más de 35.000 visitantes que cifraba su auspiciador y director durante 25 ediciones, hasta el pasado 2022, Miguelanxo Prado. Y entre todas las propuestas e invitados se colaba en aquella primera edición uno bastante especial: Francisco Ibáñez.



El célebre historietista, fallecido el pasado mes de julio, visitaba el salón del cómic, donde no pudo atender a sus fans como estaba previsto, pero sí que guardó tiempo, y no poco, para rubricar los tebeos de los aficionados coruñeses que pasaron por el stand de Ediciones B. Quizá una de esas rúbricas es la que guarda a buen recaudo el exalcalde Francisco Vázquez, que cuenta con una de las mayores colecciones de banda deseñada de Galicia y que también fue protagonista de las actividades de aquel primer salón del cómic. Y que el número de firmas no eran pocas lo refrendaban las páginas de este diario tal día como hoy, dando cuenta de las cientos de rúbricas y dibujos que tuvo que plasmar el creador de personajes como Mortadelo y Filemón, Rompetechos o El Botones Sacarino. Y esas colas para pedir un recuerdo de Ibáñez no fueron algo puntual, ya que en cualquiera de sus visitas, tanto a esta ciudad como a otras, el historietista pasaba horas para cumplir con todos ellos, como volvió a hacer en A Coruña casi quince años después de aquella visita a Viñetas, esta vez en una gran superficie.

El ejemplar del exalcalde Francisco Vázquez con la dedicatoria de Ibáñez | Cedida

Pegada herculina

E igual que Ibáñez estuvo presente no pocas veces en A Coruña, A Coruña también estuvo presente en las obras de Ibáñez. Uno de los ejemplos más recientes fue una de sus últimas creaciones de Mortadelo y Filemón, ‘Misión por España’.



Era el número 208 de la serie ‘Magos del Humor’, en el que los dos agentes de la TÍA recorrían todo el país y, claro, no podían eludir la urbe herculina. En la propia portada, la Torre de Hércules se hacía un hueco entre ambos personajes.

Una visita de Ibáñez en el 2011 | Pedro Puig

Son los mismos personajes que se han convertido en uno de los símbolos de Viñetas desde o Atlántico desde la propia inauguración del primero salón del cómic, que tuvo a Mortadelo como uno de los ‘guardaespaldas’ del por entonces alcalde, Francisco Vázquez, y del director, Miguelanxo Prado. También son los mismos personajes que este año velaban la entrada del Kiosco Alfonso, como una celebración póstuma de la vida de Ibáñez.



Y esa última mención a A Coruña no fue la única. Una de las que realizó fue en una de las ediciones de aquel tomo ‘Mundial 2002’, en el que, en medio del caos, uno de los pequeños personajes hacía mención del estadio de Riazor y su gran césped.