Reportaje | Los vecinos de Agra do Orzán no se rinden: la eterna lucha por un parque

Cada jueves hay una manifestación en la plaza de María Pita. Los vecinos del Agra do Orzán se movilizan para criticar la falta de avances del Gobierno Local ante una obra prometida: la construcción de un parque.



“Somos o barrio máis populoso da cidade da Coruña e o único no que non hai unha zona verde. É escandaloso”, aseguró Ricardo Seixo. A pesar de haberse retirado como presidente de la Asociación de Vecinal del Agra do Orzán, el autor de obras poéticas como ‘Sinais’ se unió ayer a los miembros de su comunidad frente al Ayuntamiento. Ni el frío ni la amenaza de lluvias les llevó a abandonar el cartel verde que portaban, ni sus exigencias.

El acuerdo con Aemet

Esta no es la primera vez que los vecinos realizan una estrategia similar para lograr esta parcela pública al aire libre. La petición para obtener un parque es una reclamación que existe desde hace 40 años. Tal exigencia impulsó a la Asociación Vecinal del Agra do Orzán a reunir a sus habitantes frente al ayuntamiento semanalmente en señal de protesta. Estas acciones se mantuvieron durante años hasta que se abandonaron el pasado mes de abril. La razón del cese fue el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno Local y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La firma entre ambas entidades debía desembocar en la cesión de los terrenos que rodean el Observatorio de A Coruña. Estos 5.000 metros cuadrados servirían para ubicar este parque destinado a una de las zonas más pobladas. ”Gracias a los vecinos por su paciencia, por las décadas de espera y por tener la fuerza de mantener viva una demanda”, declaró la alcaldesa Inés Rey cuando se supo la noticia de este acuerdo.

Ocho meses después, los muros que separan este solar de la calle de las Canceliñas y la de Gregorio Hernández se mantienen en pie, sin ninguna medida para su derribo. Igualmente persiste un hueco entre las edificaciones en el que la maleza y la suciedad aumentan para desgracia de quienes conviven en el barrio.

Retomando la acción

Ante la falta de actuaciones, los habitantes del Agra do Orzán no sintieron que tuviesen mayor opción que retomar sus manifestaciones. Así fue como el pasado mes de octubre recuperaron sus movilizaciones en la plaza de María Pita.



No obstante, su objetivo podría estar más cerca de lo previsto. Al consultar al Ayuntamiento, se aseguró que el parque forma parte de los presupuestos aprobados el miércoles, aunque aún no se ofreció ninguna fecha exacta para estos trabajos de construcción. Mientras tanto, los habitantes de esta zona seguirán presentándose a su cita habitual de los jueves, al menos hasta que puedan cambiar el ayuntamiento por su propia zona verde.