Reportaje | Los sexólogos advierten: los coruñeses pasarán esta primavera de flor en flor

La primavera la sangre altera, pero no siempre para bien. Al menos eso es lo que advierten los sexólogos de A Coruña sobre lo que trae bajo el brazo una estación tradicionalmente relacionada con las flores, la creciente duración de las horas de sol y un buen humor que no es precisamente el común denominador. No solamente los alérgicos se echarán a temblar, sino que los cimientos de las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por una serie de peligrosas circunstancias que testarán eso de amor a prueba de fuego.



Lejos de tratarse de una mera percepción, el primer síntoma referido por los profesionales tiene que ver con un diagnóstico médico que, de hecho, lleva de la mano la nueva estación: la astemia primaveral o sensación pasajera y subjetiva de cansancio, tanto en el aspecto mental como físico. “Es cierto lo de que la primavera la sangre altera, pero se trata de una alteración positiva y negativa; en este caso se refiere a un estado de malestar en el que nos sentimos más irritables, con sueño cansancio y a desgana, como si la primavera tuviera un impacto biológico en nosotros”, advierte la sexóloga Pilar Iglesias. “La consecuencia directa son más rupturas y más conflicto en las relaciones de pareja”, añade en relación con la creciente irritabilidad.



Aumento de la líbido

En el otro lado de la balanza sitúan los expertos la mejora del clima, el aumento de horas de luz y todo lo que ello proporciona al organismo y al lugar último de los impactos sensoriales. “Implica que aumente la líbido y seamos más receptivos sexualmente; el buen humor aumenta la sociabilidad y nos hace más propensos a cambios y relaciones esporádicas”, advierte Souto, que apunta también a la secreción de endorfinas y seretonina como otro aspecto determinante.



Existe unanimidad en el análisis profesional sobre el cómo y de qué forma nos relacionaremos con los demás a partir de ahora: el reino de la sensualidad sin compromiso. Y es que entre la luz y el fuego habrá un pequeño paso. “Las relaciones esporádicas se pueden entender porque, al aumentar la luz sales más, sube la temperatura y nos quitamos más ropa; vamos más sensuales por la calle”, recuerda el Jaime Burque, de la clínica especializada Hodgson & Burque. “Aumenta la seretonina y está estudiado que la vitamina D aumenta la testosterona de los hombres”, prosigue.



Íntimas conexiones

Más de 60.000 seguidores en Instagram convierten a Raquel Graña en todo un referente de la sexología a través de su perfil temático Íntimas Conexiones. La mariñana cree que el ciclo hormonal y el momento vital priman sobre la estación del año, aunque también cree que “la primavera en general afecta al estado de ánimo” .



Respecto a la forma en la que nos condiciona también apunta a factores como la sensualidad o el hecho de mostrarnos más. “Nos sentimos más libres y más a gusto, lo que ayuda a tener más relaciones”, sentencia la célebre sexóloga.



El mito de la fogosidad latina y el apagón nórdico queda profesionalmente descartado por Jaime Burque con un ejemplo muy celta. “Es más un tema cultural que de luz, porque en el norte de Europa se tienen muchas más relaciones sexuales que en el resto de España”, sentencia.



Altere o no la estabilidad de las relaciones más férreas, está claro que desde hace unos días en el aire circula algo más que una bomba vírica.