Reportaje | Seoane ‘resucita’ la pasarela de Oza para que se reinvierta su ‘legado’

Tus deudos no te olvidan. O al menos el presidente de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, que trae del más allá el ‘enterrado’ proyecto de enlazar las bordes litorales de los municipios de A Coruña y Oleiros a través de una pasarela peatonal que, partiendo del núcleo de Oza, desembocaría en la playa de Santa Cristina. No obstante, no lo ‘resucita’ porque considere que sea una brillante idea de la Xunta, lo que pretende es que su ‘legado’ económico, ni más ni menos que ocho millones de euros, se destine a otro tipo de infraestructuras a lo largo y ancho de la comarca.



“Onde están os oito millóns que se anunciaran para a pasarela de Santa Cristina, sabedores de que non era realizable? Con eses cartos poderían construir o paseo marítimo desde Oza ata A Pasaxe, para conectar A Coruña con Culleredo. Ademáis poderían crear un grande parque público nos terreos que ocupaban as chabolas, por debaixo do colexio Santa María del Mar, hoxe recoñecidos definitivamente como propiedade do Estado”, dijo ayer el alcalde oleirense, en su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope.



Según el regidor, otra posible inversión de los millonarios fondos sería la mejora de los depósitos y colectores generales de agua para mejorar el servicio de abastecimiento de los municipios de Cambre, Sada, Bergondo y Oleiros “que a Xunta ten pendentes desde hai máis de dez anos”.



Asimismo, García Seoane recuerda que las vías autonómicas del área que, asegura, soportan los tráficos más elevados de Galicia con importantes asentamientos poblacionales, precisan también desde hace años mejoras de seguridad viaria y peatonal.

“É o caso da avenida de Salvador Allende, desde Vilanova ata Cecebre; da estrada de Mera a Sada en varios tramos; da avenida de Isaac Díaz Pardo, desde Coruxo ata as Pedreiras. Estas e moitas outras actuacións serían moi positivas para o conxunto da cidadanía da comarca coruñesa”, apunta el mandatario local.



Planes urbanísticos



Por otra parte, otra de las reclamaciones que Alternativa formula al Gobierno autonómico es que obligue a los ayuntamientos del área a que redacten planes urbanísticos.



“A Xunta ten que poñerse as pilas. En vez de tapar ou consentir irregularidades dos concellos, debe impedir que se cometan infraccións e obrigar a que todos teñan planeamento, para que Galiza creza con orde”, apostilla el regidor, al tiempo que recuerda que municipios como Arteixo o Cambre carecen de normas adaptadas a la ley autonómica.