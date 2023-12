Reportaje | Las ‘perrikotabernas’ coruñesas unen fuerzas entre guitarras y ladridos

Se quedan sin argumentos las ‘gentes del lugar’ a las que comentan eso de que los rockeros no son buenos. Y si no, que se lo pregunten a la asociación protectora de animales domésticos Apadan, a favor de la cual las tabernas Mahara y Penique organizaron el martes una recaudación de fondos. Se trató del cierre a un mes de celebraciones denominado ‘13 años maharas’, y que ha llevado al local de la calle Orzán a diversificar sus actos entre establecimientos con los que están hermanados.



Tienen en común Mahara y Penique el hecho de contar con un clientela fiel, habitual y con tres gustos principales: el rock, los animales y la cerveza de importación, aunque el orden y las prioridades varía en cada particular. Tanto el establecimiento del Orzán como el de la cuesta de la Unión se autodenominan ‘perrikotabernas’, debido al hábito de sus clientes de hacer a sus mascotas partícipes de la fiesta. “Fue el punto de unión con el Penique: además de una bonita amistad nos une el amor por los perros”, afirma María Blanco, copropietaria junto a su socio Mon del Mahara. “Por ese nexo decidimos terminar los festejos con una fusión de ‘perrikotabernas’ a favor de Apadan, sabemos que estas fechas son complicadas para los refugios y que necesitan alimentos, mantas, medicamentos...”, añade.



Precisamente Chuk, miembro de la familia Mahara, llegó a la taberna hace unos años procedente de Apadan y cambió la vida de sus tutores, que lo hacen partícipe del día a día de uno de los establecimientos con más personalidad de la zona. El resto del guion, además de un stand y un bote para recaudar fondos que acabó llenándose, no distó de otra noche en los locales. “Nos reunimos todos los amantes de los perretes, por supuesto con ellos incluidos, y de las tabernas, para hacer lo que mejor se nos da: hinchar a los ‘bichos’ a mimos y chuches y nosotros a cervezas”, resume Blanco. En la selección musical, advierten, no faltaron ‘I wanna be your dog’ de Iggy Pop o ‘Black dog’ de Led Zeppelin.



Mahara Taberna Rock inició las celebraciones de su 13 aniversario el 13 de noviembre y las clausuró el 13 de diciembre. La filosofía ha sido la misma de la que presume en su eslogan: “El Mahara no para: tiene que haber héroes”, en referencia al hecho de no cerrar ni un día.