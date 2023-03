Reportaje | Mujeres en trabajos con tradición masculina: el foco sobre una realidad casi invisible

Con el estudio ‘Conquistando o baleiro: as voces de profesoras e alumnas en ciclos formativos masculinizados’, Ana Souto Mínguez, alumna de la UDC, ha conseguido el Premio Valedora do Pobo al mejor Trabajo de fin de Máster (TFM). Se trata de un galardón que reconoce los mejores trabajos universitarios en materia de igualdad y derechos de las mujeres. En el caso de la premiada, el reconocimiento llega después de realizar el Máster de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la Facultad de Ciencias de la Educación.



Como ella misma explica, las prácticas que realizó en los meses finales de este Máster le dieron la idea para elegir el tema central de este estudio. “Fixen as prácticas dando clases nun centro de FP na familia profesional de electromecánica de vehículos automóbiles, e puiden comprobar que existe unha absoluta polarización dos ciclos profesionais. Hai feminización e masculinación en moitos ciclos. Por exemplo, onde eu impartín docencia, había únicamente unha rapaza, e noutras aulas, cero presenza feminina. Pero noutas familias profesionais, por exemplo no eido dos coidados ou de estética, sucede o contrario. É algo esaxerado”, relata Souto.



Así, la galardonada concibió su TFM como una oportunidad para dar a conocer y poner el foco sobre esa realidad. “O habitual neste traballo é facer unha unidade didáctica coa materia que se repasa durante o curso. Pero eu desmarqueime diso e centreime neste tema. O que fixen foi entrevistar a alumnas e profesoras destes ciclos masculinizados para que reflexar a sús experiencia”, afirma. “Quero darlle as grazas á miña titora, a doutora Laura Rego Agraso, porque sempre me animou a sacar adiante este tema”, añade.



Durante las entrevistas, Souto pudo conocer numerosas situaciones concretas que confirmaron sus sospechas, y de las que da cuenta en su estudio. “Seguen existindo estereotipos con moito peso. Hai mulleres que, aínda que levan trinta anos traballando, teñen que demostrar ano a ano que valen para o posto. E aos homes non se lles esixe iso. Sen embargo, parece que unha muller ten que demostrar sempre a excelencia únicamente para poder facer o seu traballo, e a un home se lle da por feito”, señala. En ese sentido, pone un ejemplo muy gráfico. “A un profesor de soldadura non hai ninguén que lle diga o primeiro día que se poña o mono de traballo e empece a soldar para comprobar se sabe facelo, pero a muller si que ten que facelo. Unha das mulleres ás que entrevistei dicíame que se sentía coma un mono de feira por este asunto”, lamenta al respecto.

Avances

Aunque la realidad que describe Souto en su trabajo demuestra que las desigualdades siguen siendo notables, la propia autora del estudio reconoce que, afortunadamente, se han producido avances en los últimos años. Pero lo hace con matices. “Hai que ter en conta que, unhas décadas atrás, as mulleres non podían nin abrir unha conta bancaria. Claro que houbo avances, pero é porque partiamos de moi atrás. Aínda queda moitísimo por facer. Hai xente que nega que exista un patriarcado ou que haxa desigualdades, e que consideran que non é necesario que exista un Ministerio de Igualdade. Avanzouse algo, si, pero no tanto como poida parecer”, señala.



“Hai que ter en conta que o machismo é un mal endémico, que está en todas partes e que é estructural. Non entende de clases”, añede. Con trabajos como el suyo, espera “contribuir” a que la sociedad avance hacia la igualdad.