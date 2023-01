Reportaje | La edad de oro de las pasantías coruñesas

Si dos coruñeses desconocidos se encontrasen en un punto cualquiera del globo y saliese a la palestra la palabra pasantía inmediatamente se identificarían mutuamente y surgiría un vínculo seguramente común de su etapa de estudiantes: las clases particulares, ya sean de apoyo, refuerzo o formación. Ahora también podrían definirse como uno de los sectores más en alza, estable y demandado, en la línea del estudio publicado a nivel nacional por la escuela de negocios Esade EcPol.



Matices sociales al margen, en términos absolutos podría decirse que uno de cada dos escolares, tanto de la red pública como de la privada, acuden a lo que denominamos pasantía, lo que ha situado la actividad docente un 30 por ciento por encima de 2021 y también supera los niveles prepandemia.



Las materias que justificaron durante años la existencia de las academias, de las que buena parte del ahora tejido laboral de la ciudad tuvo que tirar para superar un trago difícil en forma de integral, fórmula química o phrasal verb, son prácticamente las mismas de siempre: ciencias e idiomas para refuerzo y arte para extraescolares. Eso sí, sin la disciplina militar que en su tiempo llevó a alguna a ser calificada como La Checa y cuya sola amenaza hacía ponerse firme a cualquier sin siquiera pasar por ella.



Idiomas y matemáticas



Después de 23 años de actividad en la ciudad, pocas Escuelas Oficiales de Idiomas pueden presumir de la versatilidad y la oferta de Lingua Viva: francés, alemán, inglés, italiano y, cada vez más, gallego para inmigrantes. Situada en la calle del Alcalde Peñamaría de Llano, su responsable, Ángeles Cacharrón, señala al de Primaria y los primeros años de ESO como estudiante tipo. ”O incremento é constante desde hai anos”, reconoce. “Os pais son cada vez máis conscientes da importancia dos idiomas”, añade la docente.

Desde hace tres lustros, el escocés Andrew Clouston se encarga de ofrecer English4You y su proyecto de aprendizaje divertido, aunque la oferta llega hasta el lenguaje de negocios. Con dos academias a pleno rendimiento, en Matogrande y Novo Mesoiro, también se encarga de impartir el inglés de extraescolares en Compañía de María, Hogar de Santa Margarita y Santa María del Mar. “Los padres quieren que sus hijos sean capaces de mantener una conversación en inglés, pero también que mejoren sus notas, porque el nivel oral en los colegios aún es bastante bajo”, lamenta. “Sobre todo, lo que hemos notado es un aumento en las extraescolares de los tres colegios”, prosigue. Tanto Cacharrón como Clouston hablan de un gasto de entre 40 y 65 euros mensuales por niño y una frecuencia de dos horas a la semana. “Moitos están en varias academias á vez”, advierten sobre los hábitos de los jóvenes desde Lingua Viva.



En la calle de Entrepeñas están Marco Matarán y su Academia Cesga, en la que “menos dibujo y francés” es posible pedir ayuda para cualquier asignatura. Su destreza pasa por hacer fácil lo difícil, como si Guardiola enseñase matemáticas, una rama con demanda constante. “Lo más demandado es la rama de ciencias en Secundaria”, dice el profesor, que tiene claros los motivos de tamaño volumen de trabajo. “Puede ser el arrastrar un nivel bajo de otros cursos, pero también buscar más seguridad y que muchos profesores en los centros son funcionarios que están para cumplir el expediente, pero luego exigen resultados”, subraya. Su proyecto, además, se ha mimetizado de tal forma con el barrio de Agra do Orzán que un padre puede dar soporte a sus hijos por unos 50 euros de media, que permiten dos clases a la semana.

Música Maestro incentiva el desarrollo de forma musical | Patricia G. Fraga

Habilidades artísticas



Sin la presión de un resultado escolar concreto, pero con la vocación de “acompañar el desarrollo de forma musical desde el embarazo” trabaja María Sainz al frente de Música Maestro, en la avenida de Novo Mesoiro. Son 130 alumnos de variada lectura social, pero con un denominador común. “Abunda la responsabilidad de incluir las artes en el currículum, ya que la educación no la contempla y tiene múltiples salidas”, explica. “Muchos niños todavía no saben hablar, pero ya cantan”, añade acerca del panorama que une se encuentra al entrar en la escuela.

Curiosamente, en la mayoría de los casos los estudiantes de Música Maestro pasan en algún otro momento de la semana por English4You, Lingua Viva o cualquiera de las decenas de centros de la ciudad, lo que eleva la factura mensual de los padres en 80 euros más. Por ese precio reciben una hora de formación musical individual y otra global.



Y es que no solamente se trata de reducir el índice de patinazo escolar, sino también de formar polímatas en la que será, nuevamente, la generación más preparada de la historia. Y eso con una jornada ‘laboral’ equiparable en horas a la de un trabajador a tiempo completo.

Un maná para la contratación y una forma de ingresos para graduados

En el otro lado de la historia del éxito de las clases particulares y las necesidades de los alumnos están los profesores, tanto los contratados en las academias como los graduados que aprovechan sus ratos libres para generar los primeros ingresos. En el primer caso, la demanda de contratación es alta, por convenio de enseñanza no reglada y normalmente en forma de fijo discontinuo, en función del curso escolar.

En el caso de los profesores de nuevo cuño que aún no han entrado en el sistema escolar la situación es diferente, como relata uno de esos muchos alumnos de la Universidad de A Coruña que costeó la recta final de su formación con refuerzo a diferentes estudiantes. “É unha axuda económica e non quita demasiado tempo, máis alá de tres ou catro horas cada tarde”, afirma. “Axuda a manterche no que tes estudado”, añade el joven, que cifra entre seis y ocho euros la hora de clase en la Costa da Morte y hasta 15 en la ciudad.



No siempre necesario



Las necesidades de las clases a domicilio son muy similares a las de las academia, según relata el graduado. “A maior demanda en Primaria e case sempre son matemáticas e despois inglés, pero xa é un pouco máis especializada e non como reforzo, senón para mellorar o nivel directamente. Cada vez os pais dan máis importancia ás linguas”, afirma.



Finalmente, el profesor cree la conciliación laboral le gana en ocasiones la partida a la idoneidad. “Moitos realmente non o necesitan. A maioría das veces é para facer os deberes da escola, algo que nin sequera deberían ter que facer”, lamenta.