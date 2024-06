Reportaje | Cuando Lope de Vega recordó el San Juan coruñés

Lope de Vega, el insigne poeta y dramaturgo del Siglo de Oro español, es conocido por ser uno de los grandes renovadores del teatro patrio, gracias a obras como ‘Fuenteovejuna’, ‘El perro del hortelano’, ‘El mejor alcalde, el rey’ o ‘Peribáñez y el comendador de Ocaña’. Con cerca de 3.000 sonetos, nueve novelas (cuatro de ellas cortas), tres poemas didácticos, nueve epopeyas y varios centenares de comedias, el madrileño es uno de los autores más prolíficos de la literatura hispana. No sin razón lo apodaba Miguel de Cervantes, contemporáneo suyo, ‘Fénix de los ingenios’.



Pero lo que pocos saben de este fecundo autor es que escribió un romance satírico sobre San Juan Bautista en el que menciona la Noche de San Juan coruñesa, que ya en el siglo XVI se celebraba de forma parecida a como se hace hoy día: con hogueras, música y gran animación en las calles. “San Juan, quedaos con Dios/ que deste valle se juntan/a celebrar vuestra noche/ entre verbenas y murtas / los panderos de Madrid / las sonajas de Setúbal / los cascabeles de Yepes / las gaitas de La Coruña” reza el poema, bastante desconocido, del escritor.



Este ‘redescubrimiento’ se debe al historiador y canónigo archivero de la colegiata de Santa María del Campo Ismael Velo, quien lo halló en un calendario de 1925 entre el archivo de la iglesia colegial. “Mientras catalogaba los libros de la colegiata, en uno de ellos encontré la hoja del 23 de junio de un calendario de 1925, con las horas de la puesta y salida del sol y la luna y, debajo, el poema de Lope de Vega”, explica Velo. “He intentado saber de qué obra es, pero no lo he conseguido. He consultado sus escritos, pero sin éxito. Debe de ser alguna poesía suelta”, deduce el historiador.



Esta no es la única mención a la ciudad que Lope de Vega realizó en sus escritos, ya que en ‘El caballero de Olmedo’, una de las obras más reconocidas del autor, A Coruña aparece de nuevo en la escena tercera del acto segundo. El personaje de don Pedro, el padre de la dama que se disputan los personajes principales, pregunta a Tello, el criado del protagonista, dónde estudió. “En La Coruña, y soy por ella maestro”, responde.



Y es que Lope de Vega pudo conocer bien A Coruña. Desembarcó en ella cuando estuvo alistado en la Armada Invencible. Procedente de Lisboa y antes de emprender viaje para combatir con los ingleses, el escritor, que en aquel entonces tenía 25 años, llegó a la ciudad el 19 de junio de 1588, con tiempo por tanto para disfrutar del festejo del día 23 en la ciudad, que abandonó el 22 de julio. El barco en el que estuvo alistado, un galeón de la escuadra de Portugal, era el ‘San Juan’, una casualidad más que notoria.