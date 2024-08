Reportaje | Los coruñeses de toda la vida cantan a sus voces más icónicas

Quién no ha recordado y entonado en alguna ocasión eso de “A Santiago voy ligerito caminando,

y con mi paragüítas por si la lluvia me va mojando. (...) A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando”.



Seguro que los vecinos de A Silva y, por extensión, de O Ventorrillo y Agra do Orzán con toda seguridad porque para ellos esas letras eran, no de Los Tamara, del profeta del barrio, Pucho Boedo.



Y como claro está que en A Coruña uno es, ante todo, de su barrio, las fiestas grandes de la ciudad no podían dejar pasar por alto dejar un espacio en su programación para recordar a los músicos de la urbe que marcaron las vidas de sus conciudadanos, especialmente las de sus vecinos de distrito.



‘A noite das cancións extraordinarias’ tendrá ese cometido el domingo 18 por todo lo alto en la plaza de María Pita.



Este evento liderado por la Banda Municipal de Música de A Coruña (BMMC) –conducida, a su vez, por la batuta del director Juan Miguel Romero Llopis– con la colaboración de artistas como Paco Lodeiro, Xurxo Souto, Rosa Cedrón y Miguel Ladrón de Guevara pondrán música y letra a una velada que homenajea a la canción gallega y, en especial, como señala Lodeiro, recordarán “la herencia de la música coruñesa”.

Dos grandes



En esa herencia destacan la figuras del ya mencionado Pucho Boedo y de Sito Sedes, el recientemente fallecido cantante histórico de Los Satélites.



“Tanto Pucho Boedo como Sito sedes son cantantes coruñeses que dejaron huella en la población y, de alguna manera, nos acordaremos de ellos en este evento”, adelanta Lodeiro quien recuerda las cintas de cassette de Los Satélites que tanto él como Souto escuchaban en el coche de sus padres cuando eran unos niños. Un clásico.



No obstante, no será el coruñesismo más acérrimo y nostálgico el que quede satisfecho porque, además de clásicos como ‘Mi tía la gallega’, ‘A Santiago voy’, ‘A outra nai’ o ‘Airiños da miña terra’, el público podrá disfrutar de boleros clásicos tan conocidos como ‘Por debajo de la mesa’, ‘Esclavo y amo’ o ‘Cómo han pasado los años’.

Lodeiro, Souto, Cedrón, Ladrón de Guevara y la BMMC ya han estado poniendo todo de su parte en los bajos del Coliseum con sus ensayos para que todo salga a pedir de boca. Solo les faltan ustedes, coruñeses de toda la vida, esta es su gran noche.