Reportaje | A Coruña vibra al son de Aitana y Lola Índigo en la última jornada del Morriña Fest

Los coruñeses vibraron ayer en la última jornada del Morriña Fest, que no se vio afectado por la cancelación del concierto de Íñigo Quintero y ofreció un espectáculo musical a la altura. Artistas como Aitana, Yandel, Lola Índigo o el grupo Lala Love You pusieron así el broche de oro a un evento que entre sus dos jornadas llevó al muelle de Batería a más de 40.000 personas.



Como sucedió el viernes, hubo colas desde por la mañana para acceder al recinto. En ellas se podía ver a los más jóvenes ataviados con camisetas de artistas como Aitana.

La gran protagonista



La cantante, de hecho, causó auténtica sensación entre los asistentes. Muchas personas acudieron al festival, ya mucho antes de su actuación, con camisetas con su nombre y pancartas en las que le enviaban mensajes como ‘Aitana, ¿me mandas un abrazo?’.



A media tarde, pasado ya un rato desde que se abrieran las puertas, el público comenzó a acceder de forma masiva al muelle para disfrutar de los conciertos de Toni Seijas, Pedro Capó o Dei V, que se bajó un momento del escenario a saludar a sus fans cuando hubo problemas técnicos.



Jugar en casa es más fácil, y si no que se lo digan al propio Seijas. “Soy de A Coruña y del Dépor”, proclamó en cuanto se subió al escenario, donde hizo bailar al público con temas como ‘Miami me lo confirmó’ o ‘Volaré’, Seijas se enfundó la nueva camiseta del Dépor, un “regalo” de Lucas Pérez, y pinchó ‘Stamp on the ground’, un clásico de Riazor, agradecido de la acogida entre el público.



Ya por la noche, Yandel le puso picante a la velada con sus clásicas ‘Moviendo Caderas’ y ‘Noche de sexo’, que hicieron mover el esqueleto a las miles de personas que asistieron al festival. Aitana, que inició con ‘Los Ángeles’ y que fue recibida con una cuenta atrás entre gritos de “sal ya, que me desmayo”, Lola Índigo y Lala Love You tomaron el testigo y terminaron por todo lo alto el festival coruñés. l