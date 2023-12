Reportaje | El colegio Eusebio da Guarda honra su trayectoria educativa de 125 años

El CEIP Eusebio da Guarda ha contribuido a la identidad de A Coruña a lo largo de 125 años. Su emblemático edificio en la plaza de Pontevedra acogió a miles de niños que dieron forma a la sociedad de la ciudad herculina durante generaciones. Su relevancia hizo que una fecha tan señalada como su 125 aniversario haya merecido una celebración a la altura.



Antiguos alumnos junto al profesorado y personal de servicio se reunieron ayer en la entrada del colegio para festejar junto a los adornos navideños y un gran árbol de cajas de zapatos disfrazadas de regalos. La familiaridad de estos festejos y la importancia de la ocasión generaron un clima de añoranza entre los asistentes que se evidenció en el salón de actos. Personalidades políticas y del mundo de la cultura se acercaron para dirigir sus mejores palabras a la institución.



Un vídeo de presentación de la historia del colegio despertó los recuerdos de los asistentes antes de la intervención de la directora, María Blanco. “Eu sempre digo que ten un gran corazón porque está no meollo, no centro, da nosa querida Coruña; no corazón da cidade”, expresó al referirse al colegio. Su mensaje también recalcó la enseñanza de valores como respeto, calidad educativa e igualdad. El acto contó con la intervención de Juan Ignacio Borrego, concejal de Empleo y Educación, como prueba de la importancia que otorgan a este centro las autoridades. Además, a pesar de no asistir al evento de la tarde, el jefe territorial de Educación en A Coruña, Indalecio Cabana, se presentó durante la mañana para honrar esta celebración.

El representante de la Xunta participó en una visita guiada en compañía de la dirección.



Sin embargo, este no fue el único momento relevante: el impacto del colegio se reflejó a nivel artístico con la aportación de dos exalumnos excepcionales: el pintor Óscar Cabana dibujó un cuadro del emblemático edificio, un regalo que precedió a la actuación del cantante de ópera Borja Quiza.



Al igual que cada 25 aniversario, se realizó un emotivo homenaje al fundador el 14 de diciembre en la iglesia Castrense de San Andrés. Tal y como dicta esta antigua tradición, los jóvenes estudiantes depositaron una ofrenda floral en el mausoleo de mármol dónde se encuentran enterrados el ilustre matrimonio de Eusebio da Guarda y su esposa, Modesta Goicouría.



Eusebio da Guarda nació en 1824. Su conexión con A Coruña le convirtió en uno de sus benefactores más importantes de en el siglo XIX. Su visión dio forma a la ciudad a través de una labor filantrópica que hizo posible la construcción de la plaza de Pontevedra, la reedificación de la capilla de San Andrés y la creación del mercado de la plaza de Lugo entre otras muchas. Murió en 1897 habiendo dejando su huella en la ciudad.



El colegio e instituto que portan su nombre suponen su contribución más recordada. La edificación de este colegio dedicado al aprendizaje de Infantil y Primaria finalizó en 1898 para marcar el futuro y la trayectoria de muchos coruñeses a lo largo de más de un siglo. En sus aulas han crecido y se han formado hasta convertir este colegio en el recuerdo de un hogar fuera de casa para muchos niños de ayer y que continúa siéndolo para los de hoy.