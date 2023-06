Reportaje | Campaña napoleónica en Galicia

Nueva entrega, la sexta, del serial que recuerda y repasa la llegada de las tropas francesas a comienzo del siglo XIX.



1809 febrero 11.

Se sirva un ternero de buena calidad.

En este Ayuntamiento, en consecuencia de un oficio del Intendente, acordó la Ciudad, que el abastecedor de carnes franquee una ternera de buena calidad todas las semanas para la mesa del Duque de Elchingen, y que el secretario, Rafael Nogueira, por cuenta de los caudales que están a su cargo, haga comprar para la misma mesa, de seis a ocho botellas de buen aceite y un tonelito del mismo género y calidad.

Febrero 11.

Coliseo de la Ciudad (Teatro)

En este Ayuntamiento, se ha visto un memorial de Bartolomé Alegre. Autor de la compañía cómica y dueño de la casa de comedias de esta Ciudad. Solicita se conceda licencia para formar su compañía por partidas para el año cómico que empieza el Domingo de Pascua de Resurrección del presente y concluir el martes de Carnaval de 1810. La Ciudad acordó conceder licencia en concepto que traiga buenas partes de representado y cantado, bajo las condiciones de que ha de dar principio a su representación teatral en el Coliseo de esta Ciudad, dicho Domingo de Pascua, ha de poder salir a veranear a donde mejor le acomode, y la temporada de Invierno, a de empezar el cuatro de Octubre, sin que por ningún respecto pueda detenerse hasta el cuatro de Noviembre, con permiso de la Ciudad, mediando justas causas para ello. Acordó la Ciudad, el Arquitecto Fernando Domínguez, reconozca el teatro y que éste se repare de lo que necesite por su dueño y a su costa.

1809 febrero 24.

Los franceses piden vino para el Ejército.

De las 96 feligresías o Pueblos que constituyen la Provincia (de la Coruña) solo 30, recogen vino, de estas, 21 están repartidas por comisionados y el poco que estos habían salvado de los ejércitos que las han ocupado, ha venido al Pueblo y se entregó en el Almacén destinado al Suministro del Ejército. Lo mismo sucedió con el que había en la Ciudad, siendo así, el Ayuntamiento no tiene autoridad alguna, como que la de Betanzos se la negó, solo el Intendente podrá remediar estos males, dando Providencias para proporcionar este Artículo, la Ciudad nada más puede hacer, que dar y hacer de todo cuanto tiene en su corta Jurisdicción, como lo están ejecutando, acaba de dar orden, para que se embargue una partida de vino, de un comisionado de la Provisión de Víveres que había indicado, haber entrado hoy en este Pueblo.

1809 febrero 27.

Embargos de vino para el Ejército francés.

Enterada la Ciudad de cuanto el Intendente manifiesta en oficio del día de ayer, sobre el acopio del vino para las tropas de SMI y R, acuerda que Antonio Patiño, embargue todo el vino que hubiese entrado en este Pueblo y lo entregue en el Almacén destinado al efecto. Que se le manifieste al Intendente, que los comisionados José Chicharro y Domingo Cancio, han recorrido los Pueblos que les faltaban en esta Provincia y acaban de avisar que el único vino que hallaron de embargar, 4.100 azumbres, valiéndose de recoger partidas pequeñas que existían en poder de diferentes personas, para cuya conducción ha dispuesto se remita el número necesario de pipas vacías.

1809 marzo 18.

Reparto de pan y vino entre los pobres.

En este Ayuntamiento se ha presentado Darmagnac, Gobernador general de este Reino, indicando, S E. el Mariscal Duque de Elchingen previene, que la Ciudad, suministre el día de mañana, a todos los pobres del Pueblo, en celebridad de los días de SM el Rey José Napoleón I, pan y vino, en las Reales Casas Consistoriales. En consecuencia de ello, acordó la Ciudad, se encarguen mil libras de pan y se compre una pipa de vino... haciendo extensiva la gracia a los presos de las cárceles y presidio, que a las Madres Capuchinas, se les entregue una onza de oro por vía de limosna, en atención a su pobreza...

1809 abril 25. Zapatos para el Ejército francés.

En este Ayuntamiento, se ha visto un oficio del Ordenador en Jefe del Ejército de SMI y R. 23 del, corriente, acompañado de un Decreto para la requisición de cuatro mil pares de zapatos, que deben estar construidos de aquí al 15 del mes entrante, con arreglo a las muestras remitidas. La Ciudad, para acordar el cumplimiento de lo resuelto por el Ordenador, determina, en el día de mañana, comparezca en ante el Ayuntamiento, el Mayordomo del Gremio de Zapateros.

1809 abril 27.

Comparece el Mayordomo de los zapateros.

En este Ayuntamiento, se ha presentado el Mayordomo del Gremio de zapateros, Antonio Luis de Lima, con el veedor, José Rodino y el maestro Francisco Torrado. Después de haber manifestado el número de oficiales que había en esta Ciudad y calculando lo que podían trabajar expusieron:

Que los cuatro mil pares de zapatos, no podían construirlos de aquí al 15 del mes entrante y que necesitaban a lo menos 40 días. Por cada par arreglado a las muestras que se les pusieron presentes, pero sin clavos, por no haberlos en esta Ciudad, ni quién los construya, se les han de pagar 24 reales de vellón, y que para que no se aumente el precio de los materiales que necesitan se embarguen todos los que hay en el Pueblo.

La Ciudad ordenó que Diego Calvo, pase con el Mayordomo del Gremio, a embargar los materiales que se encuentren, haciendo saber a sus dueños, no los entreguen, más que a los zapateros, bajo la multa de 50 Ducados.