Reportaje | Bonilla a la Vista ‘se cuela’ en el picnic de la coronación de Carlos III y Camilla

La lenta pero constante conquista de la antigua Albión por parte de las grandes empresas coruñesas es una realidad y un éxito desde hace meses: Inditex se ha instalado con grandes propiedades en pleno Oxford Street y ha abierto un mega Zara en Battersea; Estrella Galicia se abre espacio en los pubs más referenciales de Londres y ahora Bonilla a la Vista no solamente triunfa entre la alta sociedad británica, sino que además se colará directamente como producto gourmet en los preparativos de la coronación de Carlos III y la reina consorte Camilla Parker Bowles.



Fortnum and Mason, quizás ‘el gran almacén’ de alimentación en cuanto a excelencia y calidad, además de un reclamo turístico, ha diseñado una enorme cesta de picnic llamada ‘The king of picnics’, como parte de una amplísima y exclusiva línea de recuerdos del acto que tendrá lugar el próximo 6 de mayo. Entre los 39 productos que se ofertan está una lata de patatas Bonilla a la Vista, que comparte cesta con los famosos huevos escoceses, el solomillo Wellington o quesos cheddar de Somerset. La propuesta, que cuesta 625 euros, está regada con los mejores vinos, salmón ahumado escocés y dulces típicos manufacturados por la propia Fortnum and Mason, que define así la cesta: “Apropiado para llenar el estómago con todo tipo de productos para chuparse los dedos, riquísimas y maravillosas delicias, este picnic es verdaderamente propio un rey; desde todo tipo de comidas y dulces hasta bebidas de lujo y nuestros productos exclusivos Coronation; esta cesta de picnic está realmente lista para ser devorada por una familia. Sumérjase en los quesos, carnes, galletas, aceitunas, panes, brownies, pasta de te a través de nuestro Champagne exclusivo Coronation”.



Sorpresa en A Coruña

La noticia ha cogido por sorpresa incluso a la propia Bonilla a la Vista. Desde la factoría reconocen que los británicos consumen sus patatas como churros, sin perder un toque de exclusividad que seguramente ha llevado la icónica lata dentro de la también referencial cesta de la F y la M. “Tenemos en Londres una clientela muy fiel, que busca un producto diferencial; hay una percepción de aperitivo de lujo”, comentan como una posible explicación al picnic real. “No fue cosa nuestra, sino de los encargados de hacer este pack para recordar un momento histórico”, añaden.



La relación entre Bonilla a la Vista y las más altas esferas del Reino Unido es casi una constante en los últimos años. Durante su etapa como alcalde de Londres, en el despacho de Boris Johnson no faltaba nunca lata de Bonilla a la Vista en su despacho. “Y la compartía con su gabinete”, afirman desde la multinacional coruñesa.



Más de tres siglos de historia

Fundada en 1707 e instalada desde hace siglos en plena zona de Piccadilly, Fortnum and Mason ha mantenido de forma ininterrumpida su Royal Warrant, sello de calidad otorgado por la corona, que le reconoce como proveedor oficial de palacio. Además, está considerado uno de los tea shops más importantes del mundo.



Las ahora icónicas cajas de mimbre (hampers), las mismas del picnic de la coronación, sirvieron a la corte de la Reina Victoria y abastecieron los regimientos británicos en las guerras napoleónicas y las mundiales.