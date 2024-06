Reportaje | Ave Crunia, el evento que devuelve a la ciudad a la época romana

Ave Crunia es el evento de recreación histórica que organiza desde 2009 la asociación coruñesa Gallaecia Viva que hoy, desde las 11.00 a las 19.30 horas, y mañana, entre las 11.30 y las 13.00 horas, devolverá a A Coruña a la época romana. Este año, para conmemorar el quince aniversario de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, la organización histórico-cultural ha preparado una programación especial.



“Temos unha degustación de cociña romana con receitas adaptadas do século I; explicacións dos entrenamentos militares; obradoiros de xogos antigos, escritura, ferrería e maxia na Antiga Roma; un espectáculo de loita de gladiadores; e pequenas pezas teatrais a partir dun fragmento de ‘Mostellaria’ [unha obra do comediógrafo latino Tito Maccio Plauto]”, señala el presidente de Gallaecia Viva, Adrián Rodríguez. El objetivo, dice, es “devolver ao presente un fragmento do noso pasado”. Las actividades se celebrarán principalmente en el entorno de la Torre de Hércules, aunque el desfile inaugural saldrá desde la plaza de María Pita.



“Este ano no só contamos con grupos de recreación histórica da Coruña, senón tamén de Lugo, Madrid e Punta Umbría”, explica Rodríguez. “Queremos facer un evento bastante potente que teña un pouquiño de todo, tanto da parte militar como da civil, ademáis do mundo da muller”, indica Rodríguez. Este año, como principal novedad, se incluye el discurso de Hortensia, una dama romana del siglo I a.C. que demostró una gran elocuencia cuando habló en nombre de las mujeres adineradas de la ciudad para que no se aprobara un impuesto especial que las gravaba con el fin de sufragar las guerras que tenía Roma.



Otro aspecto destacable de Ave Crunia es el nivel de detalle que se dedica a la recreación de la ropa de época. “Primeiro hai unha investigación para facer os traxes co maior realismo posible e imos ás fontes históricas. Logo contamos co concurso de persoas que saben de corte e confección”, señala Rodríguez. “Utilizamos la ou liño, porque non nos vale que a roupa pareza da época, ten que selo. Por exemplo, as togas que levamos teñen oito metros de longo porque imos ás medidas exactas”, continúa el presidente de la asociación cultural.



Rodríguez cuenta una anécdota para ilustrar cómo de realista es la vestimenta de estos romanos del siglo XXI. “Unha vez dixéronnos, en referencia a unha compañeira nosa, que íamos vestidos dun xeito moi estraño porque parecíamos a Virxe María. Tivemos que explicar que a Virxe María era unha cidadá dunha provincia do Imperio Romano e que, efectivamente, as mulleres vestían así”, relata con humor.