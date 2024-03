Reportaje | Acerca de la vida del patricio coruñés Eusebio da Guarda González

Será Eusebio da Guarda, el tercero de los hijos habidos en el segundo matrimonio de Gonzalo da Guarda y Lorenza González Varela, quien nace en 14 de agosto de 1824, y bautizado en la Iglesia de San Nicolás. Según indica su partida de bautismo del fondo parroquial de dicha Iglesia:

“En 14 de agosto de 1824, yo Don Ignacio Calviño, Presbítero Excusador de Don Francisco María Vélez, Rector y Cura, propio de esta Parroquia-Iglesia de San Nicolás de esta Ciudad de la Coruña: Bauticé con la solemnidad que previene el Ritual Romano, á un Niño que nació a las diez de la mañana de este mismo día, hijo de legítimo Matrimonio de Don Gonzalo J., da Guarda, natural de Sarapicos de Izeda, Obispado de Braganza, Reino de Portugal y de Doña Lorenza González, natural y vecina de esta dicha Parroquia de San Nicolás: Abuelos paternos Manuel y Juana Martínez; Maternos Francisco y Francisca Varela; se le puso por nombre Eusebio Lázaro, fueron padrinos Lázaro González y su hermana Ramona, (González Varela, casada con Benito Baneta) tíos del Bautizado; a quienes les advertí lo que previene dicho Ritual Romano; y lo firmo con dicho Rector = Doctor Francisco María Vélez (rubricado) Ignacio Calviño (rubricado) Al margen izquierda se lee: Eusebio Lázaro Guarda”.



Al paso del tiempo inicia en su ciudad los estudios primarios. Después, lo hace en la Escuela de Náutica donde realiza la carrera para piloto naval y obtiene el título con 18 años, dando comienzo a las prácticas a una edad muy temprana. Del periplo de navegación de al menos dos años, para hacer su ingreso en la Marina Mercante, siéndole otorgado el diploma en 1843 como “tercer piloto particular”. Pero desiste de su andanza marinera debido a lo dura que le resultaba aquella profesión.

Plaza vacante

No obstante el 23 de marzo de 1843, el Pleno Municipal, resuelve que se tenga presente a su tiempo, una noticia de don Eusebio da Guarda, que solicita la plaza vacante de empleado en Secretaría, que hasta ahora, no tiene conocimiento oficial el Ayuntamiento. No cabe duda, que para tratar en el pleno este asunto, ya por entonces, debía ser no sólo, Eusebio da Guarda, un personaje que apuntaba maneras, sino, su familia debía tener numerosas relaciones sociales importantes en la ciudad, para que el Ayuntamiento en pleno, tomase en consideración tal propuesta aunque de forma oficiosa no tuviese conocimiento.



Posiblemente se dedicase en este tiempo a prepararse como un futuro experto en comercio, en cuya rama lograría hacer un importante caudal económico. Cabe reseñar que aquel cargo vacante del Ayuntamiento, lo era por fallecimiento de su titular al que aspiraban cinco candidatos, siendo electo por mayoría, Amigo Arteaga.



Un año más tarde, con motivo del alistamiento de su quinta para el servicio militar, solicita del Concejo su exención, acordando la comisión, excluirle de sus obligaciones militares, en razón de ser “tercer piloto particular”. Sobre el año 1844, es cuando Eusebio da Guarda, entra a prestar servicios como dependiente de la casa comercial de Juan Menéndez Fuertes, un importante comerciante dedicado al por menor y mayor, armador de buques y director de la Compañía de Seguros Marítimos ‘La Integridad’.De la experiencia que adquiere, se introduce en el mundo de los negocios, demostrando sus cualidades en el variado círculo comercial de su jefe y siempre a satisfacción de éste, siendo muy responsable en sus gestiones y sobre todo persona de probada honestidad, de modo que cuando Juan Menéndez muere en 1852, pasará más tarde a dirigir aquella empresa, que ahora comenzaba a dominar en toda su extensión Eusebio da Guarda. Al contraer nupcias con la esposa de su jefe, viuda a ese instante, Modesta Goicouría Cabrera en 1854, dirigiendo desde ese instante los negocios de banquero, préstamo, comerciante, armador, consignatario de buques y transportista de tropas a las Islas de Cubas, Puerto Rico y Filipinas, además del comercio del transporte de Tabaco entre la Península, países europeos y las colonias americanas, especialmente de Filipinas.



De esta unión marital, no habrá descendencia por parte del matrimonio, aunque sí la hubo entre Juan Menéndez y Modesta Goicouría Cabrera, de tres vástagos, Modesta, Valentín y Juan. Su esposa, era once años mayor que Eusebio da Guarda. Nada turbó su unión, salvo la muerte de Modesta en 1889, lo cual fue un duro golpe para su marido Eusebio.



La cual hubo de enterrarla primero, en el Cementerio General de San Amaro, nicho 159, para recibir sepultura más tarde en el panteón levantado en la Iglesia de San Andrés, reedificada por el propio Eusebio da Guarda.

Obra reumida

La obra de Eusebio da Guarda, queda resumida, en la reedificación de la capilla de San Andrés, finalizada en 1884 e inaugurada por el Arzobispo José Martín de Herrera, en mayo de 1890, debido a los pleitos mantenidos con la Hermandad.

En julio de 1886, se proyecta la construcción del Instituto da Guarda y queda inaugurado en abril de 1890, dando inicio al curso escolar en 1890-1891.

Grupo Escolar da Guarda, se levantan en 1893 y entra en servicio en 1898, un año después del fallecimiento de su fundador. Gracias a sus hermanas Luisa y Rosa, se dio por finalizada la obra.

Mercado da Guarda, es entregado el pabellón central al Ayuntamiento en 1905, por las hermanas de Eusebio da Guarda, Luisa y Rosa.

