Reportaje | Se acabó el mes de agosto y las Fiestas de María Pita, ¿y ahora, qué?

Tras un mes de julio de grandes conciertos con el Coruña Sounds y el Morriña Fest y después de un mes de agosto plagado de eventos por toda la ciudad debido a las Fiestas de María Pita, la actividad cultural vuelve a los recintos tradicionales de la ciudad. Buena cuenta de ello da el Coliseum, que del 16 de septiembre al 16 de diciembre cuenta ya nueve conciertos.



Inaugurará el tramo final del año en el recinto coruñés David Bisbal (16 de septiembre), con su gira ‘Me siento vivo Tour’, con el que está recorriendo toda la geografía española. Antes de que acabe el mes (el 30), lo sucederá Pablo Alborán, con ‘La Cu4rta Hoja’. En octubre llegará Quevedo (el 27), que actuará por fin en la ciudad tras haber tenido que cancelar su anterior visita, en el verano de 2022.



Ya en noviembre, las visitas al Coliseum serán cuatro: Melendi con su celebración de los 20 años de ‘Sin noticias de Holanda’ (el 4); Miguel Ríos, haciendo lo propio con los 40 años de ‘Rock&Ríos’ (el 16); Hombres G, que también celebran 40 años, pero de trayectoria musical (el 18); y Natos y Waor, que salen de gira tras publicar su nuevo disco (el 25). Para diciembre quedan el regreso de Ana Mena (el 15) solo ocho meses después de su concierto en la Sala Pelícano y un día después el fin de gira de Tanxugueiras (el 16), que sobre el escenario contarán con la compañía de Rozalén, Rayden o Mondra, entre otros.

No todo es el Coliseum

Pero las propuestas musicales no se circunscriben solo al Coliseum. Esta misma semana se celebran en el puerto de A Coruña el Recorda Fest (8 y 9) y, a finales, Noites do Porto (del 19 al 24), que también tomará la Mardi Gras y el Garufa. Estos meses llega también a su fin el ciclo Selección Sonora en el Ágora con Valeria Castro (el 30 de septiembre), La Habitación Roja (el 20 de octubre) y The Sonics (el 6 de noviembre).



Además, durante los cuatro meses que le restan al año, la ciudad vivirá conciertos como el de Quico Comesaña (22 de septiembre en el Rosalía), Pimpinela (el 29 en el Palacio de la Ópera), Ilegales (14 de octubre en la Sala Pelícano), Andrés Suárez (14 de octubre en el Palacio de la Ópera), un tributo a Queen (el 20 de octubre en el Palacio de la Ópera), Camela (el 27 de octubre en el Palacio de la Ópera), Dinosaur Jr. (el 18 de noviembre en el Colón), El Consorcio (el 19 de noviembre en el Palacio de la Ópera), Alice Wonder (el 24 de noviembre en el Colón), Mocedades y Los Panchos (15 de diciembre en el Palacio de la Ópera) o los Great Straits (el 23 de diciembre en el Palacio de la Ópera). Además, habrá musicales sobre el Lago de los Cisnes (el 21 de octubre en el Palacio de la Ópera), un tributo a Morricone, Williams y Zimmer (el 22 de octubre en el Palacio de la Ópera), un musical homenaje a las películas de la infancia (el 5 de noviembre en el Palacio de la Ópera), otro de Charlie y la Fábrica de Chocolate (del 10 al 12 de noviembre en el Palacio de la Ópera), El ‘Fantasma de la Ópera’ (el 3 de diciembre en el Palacio de la Ópera), o los Grandes del Gospel (el 21 de diciembre en el Palacio de la Ópera).

Más propuestas

Este otoño se esperan propuestas variadas. En el ámbito expositivo, en octubre Afundación inaugurará una retrospectiva sobre Caruncho; mientras la Fundación Barrié inaugurará ‘Walk this way’, centrada en la colección privada de calzado de Stuart Weitzman. En el mes de noviembre también se inaugurará la nueva exposición de la Fundación MOP en el puerto, dedicada en esta ocasión a Helmut Newton.



El TRC Danza o el Ciclo Principal volverán a llenar de artes escénicas el Rosalía hasta finales de año. Se sumarán a ambos ciclos propuestas como ‘Códice K’ (el 8 de septiembre en el Colón) o ‘Blues de Medianoite’ (el 21 de diciembre en el Rosaía).



Habrá muchas dosis de humor en Afundación: Mikel Bermejo (15 de septiembre), Isabel Rey (29 de septiembre), Sergio Bezos (21 de octubre), Mal de la Olla (el 27 de octubre), Iggy Rubin (el 4 de noviembre), La Bromerie (el 12 de noviembre), Wilbur (el 18 de noviembre), Charlie Pee (el 25 de noviembre), Taka Gómez (el 2 de diciembre) y Danny Boy Rivera (el 23 de diciembre”. A todos ellos se les sumará ‘Las Noches de Ortega’, el próximo 21 de septiembre en el Ágora.



Todas estas propuestas se irán completando con otras alternativas como el Festival Mar de Mares, el ciclo ‘Docs del mes’, la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera o la programación de las salas de conciertos.