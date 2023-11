Incautados un rifle Winchester y una espada medieval en una redada antidroga en Santo Tomás

La Policía Nacional realiza en la mañana de este martes una redada en el número 8 de Santo Tomás, en A Coruña, en concreto, en el primer piso del inmueble.

Los agentes salen de la vivienda con una réplica de una espada medieval | Andrea Gestal

Agentes del grupo de tráfico medio están registrando el primer piso en busca de estupefacientes.

La actuación se inició a primera hora de la mañana de este martes y en ella participan también agentes de la Policía Local, así como guías caninos, para localizar la droga.

Un agente busca droga en el domicilio de Santo Tomás, 8 | Andrea Gestal

La operación se está llevando a cabo después de que vecinos de esta misma calle se quejaran de que se estaba produciendo tráfico de drogas y que la gente de este inmueble había dificultosa la convivencia, con entradas y salidas a horas intempestivas.

Una mujer relacionada con las personas del primer piso registrado señaló que en este no hay narcotráfico, aunque sí reconoció que se consume drogas y que pueden resultar problemáticos por los ruidos que se hacen en el domicilio: "Aquí no se trafica, lo que pasa es que los vecinos hay algunos jodidos, y como la gente hay bastante movimiento de subir y bajar de noche. Es la casa de mi ex, está mi primo, gente que es familia. Puedo venir como quien dice a fumarme un porro, quedarme a dormir o me marcho a las cuatro de la mañana de mi casa. No son okupas, está en propiedad desde hace años".

A las diez y media de la mañana terminó la operación, con la detención de un hombre y se ha intervenido un rifle Winchester y una réplica de una espada medieval, además de un monopatín.

Una vecina del edificio, de avanzada edad, señaló al concluir la operación que "falta hacía". "Estoy temblando", aseguró, para añadir que el detenido y su familia llevan viviendo ahí veinte años y que prácticamente hacen ruido todas las noches haciendo muy difícil la convivencia.