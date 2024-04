El rector de la Universidad, Ricardo Cao, recoge el Premio Nacional de Estadística

El catedrático y actual rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao Abad, recogió ayer el Premio Nacional de Estadística 2023, en un acto presidido por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elena Manzanera Díaz. El galargón, concedido por el jurado el pasado mes de octubre, tiene como finalidad reconocer la aportación y labor científica en el campo de la estadística, manifestada por medio de la trayectoria profesional de las candidaturas o como reconocimiento a una obra singular.



Cao, que inició su discurso con una frase del escritor Manuel Rivas: “No meu país danse as grazas”, señaló en su discurso de agradecimiento a todos los equipos colaboradores en las diferentes investigaciones, así como las personas que apoyaron y presentaron su candidatura y a su familia. En su intervención trazó los que considera que serán algunos de los principales retos de la estadística en el próximo lustro. En primer lugar, el paso de la estadística a la ciencia de datos. Cao también hizo especial referencia a lo que supuso el proyecto CovidBens, “un dos máis fascinantes cos que me atopei”, e no que colaboraron máis de dúas ducias de persoal investigador”.