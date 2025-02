El reciente cambio de horario en tres trenes del Eje Atlántico causa ya las primeras quejas entre los usuarios

Ni tres días han pasado desde que Renfe modificó el horario de tres trenes del Eje Atlántico para “adaptar mejor a la demanda” y los usuarios recurrentes coruñeses ya se hicieron notar con sus quejas sobre estos cambios. En realidad, el problema viene de antes. Y es que, aunque estos trenes comenzaron a operar en sus nuevos horarios a partir del domingo pasado, su modificación era un secreto a voces. No obstante, a más de uno le ha pillado por sorpresa.



Los trayectos afectados corresponden al primer tren media distancia del día con destino A Coruña, que con motivo de las obras en Madrid Chamartín, se adelantó desde el pasado 8 de abril veinte minutos. Es decir, pasó de las 06.34 a las 06.15 horas desde Vigo hasta la urbe herculina. Sin embargo, estas obras, lejos de afectar a los viajeros más recurrentes, les beneficiaron.

La realidad es que, aunque parezca absurdo, esos escasos veinte minutos hacen que muchos docentes, sanitarios, administrativos o trabajadores de otras áreas con entrada a su puesto de trabajo a las 08.30 horas (más o menos), pudieran acudir sin problema tras esa nueva modificación.

Tras finalizar las obras en Chamartín, el tren volvió a operar a su ‘hora normal’ desde el pasado domingo, lo que afectó durante estos dos primeros días de semana a una gran cantidad de personas que, con el anterior horario, podían acudir sin problema alguno a realizar su faena a tiempo.

Una alternativa infernal



El anterior y primer tren del Eje Atlántico, que sale desde Vigo Guixar a las 05.00 horas, es la única alternativa que por lo menos por ahora los usuarios pueden utilizar. Algunos de los integrantes de la Asociación de Viajeros Media Distancia están empezando a sufrir esta nueva normalidad.

“Tuve que coger el de las 05.00 horas”. “Al salir a las 06.34 horas, y tardar casi dos horas, no llego a la ciudad hasta las 08.20 horas”. “Si a mayores le sumas 15/20 minutos de desplazamiento, no llegas a tu puesto de trabajo en hora”, comenta uno de los viajeros que a diario realizan la ruta Vigo-A Coruña.



La realidad es que son muchos los sectores y empresas –sobre todo en la administración pública– que dan cierta flexibilidad en el horario de entrada (de 08.15 a 08.30 horas). Sin embargo, al poner a la venta estos nuevos billetes a mediados de enero, y después de una semana de caos por la que podía haber sido la supresión de los abonos gratuitos, hizo que muchos no tuvieran margen para reorganizar ni para tratar de negociar el horario de la jornada con las respectivas emnpresas, en el caso de las personas que tengan esa suerte.



Otro aspecto un tanto más antiguo –y clásico– que no hace más que incrementar este malestar es el retraso en el propio trayecto, en el que, aunque Renfe asegura que este trayecto (MD 06.34 horas Vigo-A Coruña) tiene una duración de 1 hora y 44 minutos, la realidad es que algunas paradas intermedias, y sobre todo sus vías, no dan las velocidades permitidas.



Si bien el segundo de los trenes modificados –MD 14.05 horas A Coruña-Vigo– no está recibiendo demasiadas quejas, los usuarios todavía no encuentran la razón de atrasar siete minutos la anterior hora (13.58 horas) para, según fuentes de Renfe, “no solaparse con el Alvia de Vigo-Madrid”, que parte a las 13.20 horas desde la ciudad olívica en dirección a la capital madrileña, lo que aparentemente, no afectaría con el anterior horario.



Un regalo con sorpresa



La última de las modificaciones que Renfe realizó en los horarios de algunos trenes que parten a diario desde la estación provisional de tren de A Coruña es el trayecto A Coruña-Ourense Avant de las 21.00 horas. En un principio, pasar el último tren con dirección a la ciudad de las burgas desde las 19.42 a las 21.00 horas solo podía ser un regalo, aunque al igual que muchos de ellos, vienen con sorpresa.



La sorpresa no está siendo positiva, por lo menos por ahora para los usuarios que suelen utilizar los abonos gratuitos. Esto se debe a que al ser Ourense el puente para los traslados desde la ciudad herculina con Madrid, hay que tener cuidado si al coger un billete para las paradas intermedias, el nombre del tren resulta ser Alvia, Avlo, Ave o Avant.



El que no va a dar problemas es el último. En cuanto a los otros, todavía no habilitaron las plazas sinergiadas (asientos que se puedan adquirir con el abono para las paradas intermedias), lo que por ahora, deja sin traslados a Ourense desde a Coruña desde las 17.15 a las 21.00 horas. No obstante, fuentes de Renfe aseguran que se trata de un error informático y que debería solventarse pronto, o por lo menos, eso esperan los viajeros.