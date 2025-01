Las rebajas de invierno 'traen cola' en A Coruña: "Tengo fichados varios chollos que espero conseguir"

Las luces de Navidad abandonan las calles de A Coruña, pero estas no se quedan vacías. Desde primera hora de este martes, como es habitual cada 7 de enero, las colas fueron las protagonistas de la jornada. El Zara de la calle Compostela, así como la tienda de Massimo Dutti, concentraron a decenas de personas en su exterior desde media hora antes de su apertura. Muchas de estas, dispuestas a renovar armario a un precio más económico; otras, preparadas para cambiar los regalos de Navidad o Reyes.

"Tengo fichados varios chollos que espero conseguir", decía María Santos antes de acceder a Zara. Su objetivo era un abrigo de 190 euros que ahora se vende a 99. "En la web pone que está agotado pero espero que aquí lo tengan", añadía. Sara Gómez, por su parte, llegaba ya con bolsas al local. Eran sus regalos de Reyes: "Me regalaron dos chaquetas pero no me convencen e igual consigo cambiarlas por más prendas al estar rebajadas". En los centros comerciales, como El Corte Inglés o Marineda City, el goteo de personas es constante, aunque la previsión es que por la tarde la jornada sea más intensa.

El pequeño comercio lucha, por su parte, por ser competitivo, algo que a día de hoy es complicado, según relatan desde hace años los comerciantes locales. Entre otras cuestiones, esto se debe a la liberalización de la época de descuentos. Las rebajas de verano, por ejemplo, suelen asociarse con el mes de julio, pero desde que en 2012 se liberalizaron, muchos establecimientos, centros comerciales y grandes marcas ofrecen descuentos durante todo el año, hasta el punto de comenzar con la temporada de saldos el 22 de junio. Lo mismo ocurre en Navidad, y es que muchas tiendas ya colgaron los carteles de ‘rebajas’ durante la campaña navideña.