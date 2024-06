A Real Academia Galega sube a internet fondos da familia Calvet, fundadora do Depor

A Real Academia Galega (RAG) subiu á Rede uns 700 documentos do fondo da familia Calvet, fundadora do Deportivo, para celebrar o Día Internacional dos Arquivos.



Segundo informou este mércores a RAG, a colección conta con documentos de temática diversa, desde comezos do século XIX ata o segundo terzo do XX.



A familia Calvet, explican, representa "o modo de vida dunha familia acomodada na Coruña saída das novas profesións liberais, que terían unha importancia capital para o desenvolvemento da actividade burguesa e mercantil da cidade naquela".



A través do Galicia-Arquivo Dixital de Galicia pódense ver imaxes do ximnasio que uno dos seus membros, Federico Fernández Calvet (1871-1933), fundou en 1902 na rúa Galera, empresa que en pouco tempo se convertiría no xermolo do Deportivo.



Do matrimonio de Ramón Fernández e Francisca María Calvet Bello naceron Teresa, Doroteo e Federico, aínda que de Teresa poucos datos se conservan, mentres que os dous homes son os membros da familia que xeraron a maior parte da documentación custodiada no arquivo da RAG.



Doroteo emigrou a Montevideo, onde traballou como redactor do xornal 'La Nación' e mantivo correspondencia coa familia na Coruña da que quedou rexistro neste fondo.



Federico foi perito mercantil e chegou a ocupar a presidencia do Colexio de Peritos Mercantís na Coruña, pero alcanzou fama e gloria futura pola fundación dunha sala de esgrima e ximnasio na rúa Galera, que deu paso ao nacemento do Real Club Deportivo da Coruña.



O estado de conservación dos fondos dificultou o proceso de dixitalización dos 693 documentos, repartidos en tres unidades.