La Real Academia de Belas Artes celebra sus 175 años con el espíritu de su centenario

Hace 75 años, la Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) celebraba su centenario con una gran gala en el teatro Rosalía de Castro que reunía a agrupaciones como El Eco, Cántigas da Terra, Albéniz o la Orquesta Sinfónica Municipal. Tres cuartos de siglo después, la Ragba conmemora sus 175 años de vida con una propuesta similar, tres conciertos los días 6, 7 y 8 de noviembre, en esta ocasión en el Colón, pero con protagonistas similares. Y es que agrupaciones como El Eco o Cántigas da Terra volverán a ser partícipes de una efeméride de la Academia.



El 6 de noviembre, la orquesta del Conservatorio Superior de Música de A Coruña y El Eco interpretarán composiciones de Castro Chané, Andrés Gaos, José Baldomir o Rogelio Groba, entre otros.



El día 7, será el turno de la coral del Sporting Club Casino, de Follas Novas y de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra, con un programa que incluirá creaciones de Alberto Garaizábal, Margarita Viso, Juan Berná, Gustavo Freire, Bernardo del Río, Ricardo Morales, Pascual Veiga o Mauricio Farto, entre otros.



Ya el 8 de noviembre, los protagonistas serán Cántigas da Terra y la Banda Municipal de Música de A Coruña que interpretarán, individualmente y de manera conjunta, obras creadas por Marcial del Adalid, Adolfo Anta, Pascual Veiga, Canuto Berea o Gregorio Baudot.



Se trata, según apuntaba el comisario musical de los actos de aniversario, el académico José Durán, de un programa creado para la ocasión y “excepcional, con encanto artístico e patrimonial”. “Recollemos o espírito do concerto do centenario e recuperamos, por exemplo, unha obra que se estreou ese 16 de novembro de 1949 e que non se volveu a tocar”, apuntaba Durán ayer, en relación a la ‘Marcha do Centenario’, creada ex profeso por Rodrigo A. de Santiago para festejar los primeros 100 años de la Ragba.