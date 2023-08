Rayden | “Si alguien aprende que la música va de trascender más que de números, lo celebro”

Hoy comienza el Festival Noroeste Estrella Galicia con propuestas por toda la ciudad. Una de ellas será la actuación de la gira de despedida de Rayden, en el puerto (22.30 horas), del que el propio artista asegura que “es el concierto que le debemos a A Coruña”.



Para la ocasión, está preparando uno de sus temas en gallego, con la ayuda de Tanxugueiras. “Me han enviado la traducción y la locución de como se pronuncia todo, ya he aprendido la diferencia entre las vocales abiertas y cerradas”, bromea. Asegura que está “estudiando” para poder tener ese guiño, pero, “además del guiño, tratar también de poner en el mapa la misma equidad de importancia del gallego con el castellano”.



Sobre la gira de despedida, asegura que “el público se lo está tomando como si fuese a venir un gancho y nos fuese a llevar a otro lugar”, mientras que él y la banda “estamos haciendo un ejercicio por atesorar”. “Tengo la suerte de ser un privilegiado de girar con mi grupo de amigos, cada fecha la estamos celebrando”, afirma Rayden.



Su último disco, ‘La victoria imposible’, comenzó a concebirse antes de que anunciara su adiós al mundo de la música, aunque no descarta participar en otros proyectos en otro plano, “más como un coro” o “con composiciones y producciones para otros artistas”. No obstante, en el disco se da una peculiaridad. Hay canciones que nacieron durante y después del anuncio de dejarlo y, “sabiendo que lo dejaba, parecían las canciones que menos lo indicaban, pero en la que no lo sabía (las primeras) eran las que parecía que sí que me despedía”, explica el artista. “Es curioso como a veces uno tiene dentro cosas que la mente no sabe, pero las tripas sí”, indica.

Mensaje

Cuando anunció su despedida hubo un mensaje común: por qué hacerlo en el momento de mayor relevancia. “Creo que en el momento que has trascendido, es el momento de soltar”, y asegura que “he sentido que todo lo que tenía que hacer ya lo he hecho”. “La mía es una posición de privilegio, con todas las letras, pero si a alguien le sirve para aprender que la música va de trascender y aportas tu granito más que en números, pues lo celebro”.



Asegura, firme, que no echará nada de menos. “Soy una persona que valora lo que ha tenido, lo que tiene y hace hueco para lo que tendrá, echar de menos es una forma de atar”, añade, “cuando algo lo valoras, queda algo intacto, es un poco mindfulness (ríe), pero si algo lo valoras, queda algo intacto siempre que lo rememores, pero no es echar de menos”. Ahora, se centrará en la novela, aunque plantea proyectos de radio y guion de cine.