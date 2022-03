El quiosco de Down Experience incorpora el servicio de recogida mediante una aplicación

El quiosco de Down Experience conitnúa con su apuesta por mejorar la oferta de este establecimiento de hostelería y ahora lo hace incorporando un servicio take away.





Si hasta ahora muchos de nuestros clientes solicitaban los productos para llevar, ahora lo tendrán más fácil con la aplicación móvil puesta en marcha por este negocio para facilitar a los usuarios su pedido. A través de ella podrán seleccionar los productos que se quieren adquirir, así como la hora de recogida (no incluye servicio a domicilio), sin suplemento alguno en el precio base.





En la aplicación móvil, a la que se puede acceder a través de la web de Down Experience (downexperience.com), está toda la carta que ofrece el quiosco físicamente, incluyendo los últimos productos incorporados como los langostinos crujientes y las croquetas variadas. Por supuesto, no falta el bocadillo de calamares que ha recuperado este establecimiento emblemático de la ciudad.





Otro de los grandes éxitos de la carta del quiosco de Down Experience es su oferta dulce con tartas de queso o de lima y merengue, toda clase de bollería, churros y su llamativa bomba de chocolate.