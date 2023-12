Queens of the Stone Age se suman al calendario musical de A Coruña

El 2023 va llegando a su fin y el 2024 empieza a asomar sus dientes con no pocos conciertos confirmados. A las puertas del próximo verano, Queens of the Stone Age actuará por primera vez en Galicia.

Será el 18 de junio, día en el que los americanos ofrezcan un concierto en el Coliseum de A Coruña. La ciudad herculina se suma así a una gira europea con la que también recalarán en ciudades como Oslo o Milán.



Las entradas se podrán adquirir desde este próximo viernes, día 15 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, en la taquilla de la plaza de Ourense, en Ataquilla o en LiveNation. Además, la promotora activiará en la web de LiveNation una preventa el jueves, también desde las 10.00 horas.