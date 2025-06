PuntoGal apoia á autoedición galega co patrocinio dos festivais Funfunfun e Autobán

PuntoGal, a entidade xestora do dominio identificador de Galicia na rede, referenda o seu apoio ás iniciativas culturais feitas co patrocinio de dúas feiras de autoedición e de fanzines referentes en Galicia, como son o Funfunfun de Compostela e o Autobán da Coruña. A entidade que representa a Galicia na rede firmou os convenios de patrocinio con Neves Rodríguez e Uxía Larrosa, presidentas da Asociación Cultural Metrópoles Delirantes e Autobán, as entidades organizadoras das citas coa autoedición galega, que serán en xuño e agosto en Santiago e na Coruña.

A Coruña ten a súa cita coa autoedición en agosto, coincidindo coa celebración do atopo Viñetas dende o Atlántico. “O espírito de Autobán é promover a autoxestión, e sobre todo a autoedición, non ambito do fanzine, ademais de dinamizar a cidade arredor de accións que teñen que ver co debuxo e co cómic. Todos vos meses celebramos actividades abertas, como ou clube de debuxo, con distintas temáticas e nas que a xente pode apuntarse de forma gratuíta, e que son accesibles a todo tipo de público, non só á nosa comunidade, que é máis especializada: tamén familias, xente dous barrios a onde as levamos… ”, apunta Uxía Larrosa, presidenta de Autobán.