Puertos pide que el Ayuntamiento concrete el acuerdo de los muelles

El mismo día en el que se presentaban a pleno los presupuestos de 2020, con la notoria ausencia de inversión municipal para la compra de los muelles de Calvo Sotelo y Batería, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, visitaba el puerto. Allí recalcó la importancia de que se concreten los acuerdos que se habían alcanzado por ambas instituciones, junto a la Xunta y el Ayuntamiento, pero que este último ha roto de forma unilateral.



Hay que recordar que fue el propio Ayuntamiento el que promovió nu acuerdo por el que se comprometía a comprar el 75% de los muelles por 15 millones de euros (el 20% restante lo compraría la Xunta, y el 5%, el propio Puerto). Pero eso fue antes de que comenzara a negociar los presupuestos con la Marea Atlántica, que siempre ha mantenido que el puerto se levantó sobre terreno cedido por la ciudad, y que si la actividad portuaria cesa, los terrenos deben ser devueltos sin coste. Así que la alcaldesa, Inés Rey, tuvo que dar marcha atrás como parte del acuerdo, al tiempo en que se negaba a que nadie le metiera prisa.





Martín Fernández Prado lamentó la marcha del exconcejal de Urbanismo, en su papel de consejero





Esta operación se había acordado para solventar el problema de la deuda que arrastra la Autoridad Portuaria por la construcción del Puerto Exterior. El acuerdo habría permitido refinanciar la deuda pero, de todos modos, no es un problema de tesorería a corto plazo. “Nuestro problema empieza a partir de 2026”, explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado que hizo notar que la Xunta ya tiene consignados en sus presupuestos de este año la parte de los muelles que le corresponde, 20 millones de euros. En cuanto al Ayuntamiento, dijo: “Podría haber una modificación presupuestaria pero si no se realiza antes de primavera, cuando se negocia con Puertos del Estado, el puerto coruñés a pasar otro año con unos gastos financieros altísimos”.



Prado expresó su esperanza de que la reciente dimisión del concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Díaz Villoslada, no malogre los acuerdos alcanzados hasta ahora. “Vamos a seguir con la misma voluntad de diálogo. Por desgracia, ya veníamos diciendo que se estaba retrasando muchas las cosas y esto puede explicarlo en parte”. Aprovechó para agradecer a Villoslada su labor como consejero del puerto: “Me llevo un disgusto personal porque perdemos un buen consejero, un gran profesional. Lo echaré de menos”.









Concesiones privadas





Posteriormente, en la visita a Punta Langosteira, a la que se sumó el delegado del Gobierno, José Miñones, Martín Fernández Prado expuso a Rodríguez los avances que se han logrado las empresas concesionarias, con inversiones privadas o comprometidas por un valor superior a 250 millones de euros.



La Autoridad Portuaria mantiene una firme apuesta por el proyecto “A Coruña Green Port”, con el objetivo principal de aprovechar el potencial de Langosteira en el ámbito de las nuevas energías El programa pretende fomentar la transición energética, especialmente en el sector de off-shore para la exportación.